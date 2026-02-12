El Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Desde el Metro de Medellín se informó que hay un nuevo plazo límite para renovar la tarjeta Cívica para aquellos que la adquirieron entre 2007 y 2014 y que no pueden recargarla a través de canales virtuales. Lea más: El Metro de Medellín encontró en España al autor de una nota que cruzó el Atlántico dentro de un repuesto clave En un principio, el trámite podía hacerse hasta el 15 de marzo del presente año; sin embargo, como aún faltan muchas tarjetas por actualizar y ante el “enredo” de muchos usuarios, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026. Para solucionar todas las dudas que puedan tener algunos ciudadanos sobre el tema y entender si debe o no renovar la Cívica, EL COLOMBIANO habló con Carlos Ortiz Espinosa, Gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, quien explicó a detalle todos los puntos que se deben tener en cuenta.

¿Cómo saber si debo cambiar mi tarjeta Cívica?

"Todos aquellos que la consiguieron entre 2007 y 2014, también los que no la hayan renovado en los últimos 11 años. Otro de los métodos para identificar y determinar si el usuario debe renovar su Cívica es si es de color azul con foto, o si no la puede recargar de manera virtual, sea por Bancolombia, Nequi o la APP de Cívica. Así mismo, tenemos una base de datos para compartir una información específica, a través de correo electrónico o mensaje de texto, a las personas que deben acercarse a renovarla. Igual, si por una u otra circunstancia alguno de los usuarios que debe hacer el trámite no recibe esa información, con los tips anteriormente descritos sabrá o no si le compete renovar la Cívica".

Puntos de atención y horarios para el trámite gratuito

“Cabe recordar que es un trámite gratuito. Los puntos de atención están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier, y operan de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 7:30 p.m.”.

Si no me corresponde renovar mi Cívica, pero lo quiero hacer porque se me perdió o dañó, ¿cómo procedo?

“Eso se conoce como una renovación de Segunda Vía que, a diferencia de la renovación que estamos haciendo, sí tiene un costo de $12.100. El trámite puede efectuarse en los mismos puntos de atención dispuestos en las cinco estaciones mencionadas”.

¿Todas las Cívicas nuevas tendrán NFC para activar el saldo? ¿Cómo se hace?

"Sí, y esa es precisamente la idea de la renovación: migrar a las mejores y últimas tecnologías. Incluso, muchas de las Cívicas que están en funcionamiento ya cuentan con la activación de saldo por medio de NFC (Near Field Communication, en español, Comunicación de Campo Cercano). Esta evita que, una vez se recargue la tarjeta a través de los canales digitales, tenga que introducirse a las máquinas lectoras de las estaciones del sistema. Es muy simple: la Cívica cuenta en la parte de atrás con tres puntos blancos. Si, por ejemplo, la recarga se realiza por medio de la APP de Bancolombia, hay una opción denominada "Activar saldo", ahí se le da una vez ya se haya recargado, y luego acercas la tarjeta a la parte trasera de tu teléfono. Después de unos segundos se confirma la activación del saldo. Cabe aclarar que no todos los celulares cuentan con la tecnología NFC".

¿Han pensado renovar la APP Cívica, teniendo en cuenta las quejas de algunos usuarios?

“Esa es la idea. Estamos trabajando en una versión más avanzada, más completa y desarrollada. Incluso ya habíamos diseñado una con otras funcionalidades para lanzarla en las diferentes tiendas de aplicaciones, pero preferimos esperar y ajustarla bien para dar la mejor experiencia posible a los usuarios. Creo yo que entre septiembre y octubre de este año estaremos anunciando una renovación muy interesante de la aplicación”.

Aparte de la renovación de las Cívicas, ¿hay otra estrategia novedosa para el usuario?