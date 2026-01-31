¡Atención! Así serán las nuevas tarifas de taxi desde este lunes 2 de febrero en Medellín

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Medellín, bajo la dirección de la Secretaría de Movilidad, anunció que a partir del próximo lunes 2 de febrero implementará el nuevo esquema tarifario para el servicio público de taxi en la ciudad. Le puede interesar: Medellín se consolida como capital de las cirugías plásticas: más de 23.000 pacientes dejaron $45.479 millones en la ciudad La medida, anunciada recientemente por la entidad pública, aplica de forma diferenciada para las modalidades de transporte básico, eléctrico y de lujo en toda la ciudad, ajustando valores que no se modificaban desde el año anterior.

En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros. FOTO: Archivo El Colombiano / Jaime Pérez

Para los vehículos de modalidad básica, el arranque o banderazo se ha fijado en $5.900. La carrera mínima tendrá un valor de $8.300 y el tiempo de espera se tasará en $300 por cada 60 segundos. El sistema de “caída”, que consiste en el incremento progresivo y automático del taxímetro por distancia recorrida o tiempo de espera posterior al banderazo inicial, será de $200 por cada 82 metros. Por último, en esta categoría, para quienes requieran el servicio por hora contratada, el costo será de $35.800, mientras que el trayecto hacia el aeropuerto José María Córdova quedó establecido en $132.000.

Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900. FOTO: Alcaldía de Medellín

Costos en modalidades eléctrico y de lujo

El servicio de taxi eléctrico presenta variaciones al alza. El banderazo iniciará en $6.400, con una carrera mínima de $9.500. El tiempo de espera será de $350 por cada minuto y la hora contratada ascenderá a $43.000. El traslado a la terminal aérea en esta modalidad costará $134.100. Por su parte, el taxi de lujo registra las tarifas más elevadas de la actualización. El arranque se sitúa en $8.500 y la carrera mínima en $12.100. El tiempo de espera iguala al eléctrico con $350 por cada 60 segundos, pero la hora contratada sube a $49.200. El viaje al aeropuerto para estos vehículos tendrá un valor de $143.100. En todas las modalidades, la caída se mantiene uniforme en $200 cada 82 metros.

Sustento técnico y concertación

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que la actualización es el resultado de un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, siguiendo la metodología del Ministerio de Transporte. Este análisis fue socializado con el gremio en mesas de trabajo realizadas entre octubre de 2025 y enero de 2026. “El valor de las tarifas se definió con base en el estudio de los costos de operación y atendiendo variables como el salario mínimo y el índice de precios del consumidor, calculado y certificado por el Dane. En este proceso se tuvieron en consideración las inquietudes de los diferentes representantes del sector”, afirmó el funcionario.

Requisitos de cobro y denuncias