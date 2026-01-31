x

¡Atención! Así serán las nuevas tarifas de taxi desde este lunes 2 de febrero en Medellín

La Secretaría de Movilidad efectuará controles rigurosos para verificar el cumplimiento de la norma, evitar irregularidades en el cobro y casos de usura en este servicio publica de la ciudad.

  Los valores se basan en un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, a la luz de la resolución del Ministerio de Transporte, y se socializaron con el gremio de la mancha amarilla. FOTO: Julio César Herrera
    Los valores se basan en un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, a la luz de la resolución del Ministerio de Transporte, y se socializaron con el gremio de la mancha amarilla. FOTO: Julio César Herrera
  En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros. FOTO: Archivo El Colombiano / Jaime Pérez
    En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros. FOTO: Archivo El Colombiano / Jaime Pérez
  Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900. FOTO: Alcaldía de Medellín
    Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900. FOTO: Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Medellín, bajo la dirección de la Secretaría de Movilidad, anunció que a partir del próximo lunes 2 de febrero implementará el nuevo esquema tarifario para el servicio público de taxi en la ciudad.

La medida, anunciada recientemente por la entidad pública, aplica de forma diferenciada para las modalidades de transporte básico, eléctrico y de lujo en toda la ciudad, ajustando valores que no se modificaban desde el año anterior.

En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros. FOTO: Archivo El Colombiano / Jaime Pérez
En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros. FOTO: Archivo El Colombiano / Jaime Pérez

Para los vehículos de modalidad básica, el arranque o banderazo se ha fijado en $5.900. La carrera mínima tendrá un valor de $8.300 y el tiempo de espera se tasará en $300 por cada 60 segundos.

El sistema de “caída”, que consiste en el incremento progresivo y automático del taxímetro por distancia recorrida o tiempo de espera posterior al banderazo inicial, será de $200 por cada 82 metros.

Por último, en esta categoría, para quienes requieran el servicio por hora contratada, el costo será de $35.800, mientras que el trayecto hacia el aeropuerto José María Córdova quedó establecido en $132.000.

Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900. FOTO: Alcaldía de Medellín
Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900. FOTO: Alcaldía de Medellín

Costos en modalidades eléctrico y de lujo

El servicio de taxi eléctrico presenta variaciones al alza. El banderazo iniciará en $6.400, con una carrera mínima de $9.500. El tiempo de espera será de $350 por cada minuto y la hora contratada ascenderá a $43.000. El traslado a la terminal aérea en esta modalidad costará $134.100.

Por su parte, el taxi de lujo registra las tarifas más elevadas de la actualización. El arranque se sitúa en $8.500 y la carrera mínima en $12.100. El tiempo de espera iguala al eléctrico con $350 por cada 60 segundos, pero la hora contratada sube a $49.200. El viaje al aeropuerto para estos vehículos tendrá un valor de $143.100. En todas las modalidades, la caída se mantiene uniforme en $200 cada 82 metros.

Sustento técnico y concertación

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que la actualización es el resultado de un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, siguiendo la metodología del Ministerio de Transporte. Este análisis fue socializado con el gremio en mesas de trabajo realizadas entre octubre de 2025 y enero de 2026.

“El valor de las tarifas se definió con base en el estudio de los costos de operación y atendiendo variables como el salario mínimo y el índice de precios del consumidor, calculado y certificado por el Dane. En este proceso se tuvieron en consideración las inquietudes de los diferentes representantes del sector”, afirmó el funcionario.

Requisitos de cobro y denuncias

La Secretaría de Movilidad enfatizó que el cobro de los nuevos valores está condicionado a la calibración del taxímetro en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). Los vehículos deberán portar de forma obligatoria el adhesivo visible que certifica la legalidad de la tarifa.

Asimismo, aseguraron que se realizarán operativos en las vías para verificar el cumplimiento de la norma. De esta manera le solicitan a los usuarios exigir el uso del taxímetro y reportar anomalías en la línea 123 o al Centro de Control de Movilidad: 314 780 9574.

