Este es el ciudadano neerlandés que capturaron cuando llegaba en un bus a la Terminal del Norte, en Medellín

Cuando llegaba de un viaje de más de 14 horas en un bus intermunicipal desde Barranquilla, un ciudadano neerlandés fue capturado por la Policía Nacional y Migración Colombia en la Terminal del Norte, de Medellín, al tener una circular roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.
El extranjero, identificado como José Rodrigues de Cova, de 50 años, descendió del bus y ya lo estaban esperando las autoridades para proceder con su detención, luego de que tuvieran información de este viaje desde la capital del Atlántico, en medio de las investigaciones que se llevaban desde hace varios años.