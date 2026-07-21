Este es el ciudadano neerlandés que capturaron cuando llegaba en un bus a la Terminal del Norte, en Medellín

Cuando llegaba de un viaje de más de 14 horas en un bus intermunicipal desde Barranquilla, un ciudadano neerlandés fue capturado por la Policía Nacional y Migración Colombia en la Terminal del Norte, de Medellín, al tener una circular roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas. El extranjero, identificado como José Rodrigues de Cova, de 50 años, descendió del bus y ya lo estaban esperando las autoridades para proceder con su detención, luego de que tuvieran información de este viaje desde la capital del Atlántico, en medio de las investigaciones que se llevaban desde hace varios años.

La directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, explicó que “este ciudadano era requerido mediante circular roja de Interpol por las autoridades de los Países Bajos por el delito de tráfico de drogas. La acción fue posible gracias a una alerta generada en los sistemas de información de la entidad”. Entérese: Cayeron tres personas buscadas por la justicia en Rionegro tras llegar en un vuelo de Panamá De acuerdo con las investigaciones, Rodrigues de Cova tenía una solicitud por presuntos movimientos de estupefacientes a través de la isla de Bonaire, la cual forma parte del Reino de los Países Bajos y se encuentra continentalmente en el Caribe americano. Al parecer, a través de esta isla coordinaría los movimientos para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa, situación por la que le fue impuesta este requerimiento internacional, por el cual lo buscaban en 195 países del mundo.

Este neerlandés, de descendencia portuguesa, se encontraba en Colombia bajo una condición migratoria irregular, puesto que habría ingresado por tierra al país, todo con el fin de evadir el accionar de las autoridades internacionales que lo requerían. Le puede interesar: Capturaron a un mexicano en Rionegro por fraude millonario al gobierno de Estados Unidos con ayudas para la pandemia Se espera que en próximas el detenido sea presentado ante un fiscal de asuntos internacionales para avanzar en los trámites de extradición a las autoridades de Países Bajos para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Esta detención deja en evidencia los movimientos de las estructuras trasnacionales en Medellín, principalmente, que se ha convertido en los últimos años en un centro de negociaciones de bandas criminales de todo el mundo para el tráfico de armas y de drogas. De acuerdo con Migración Colombia, solo en Antioquia se han hecho procedimientos legales con 230 extranjeros desde 2022 por diversos delitos, siendo los principales el tráfico de estupefacientes y los casos de explotación sexuales de menores de edad y de adultos. Preguntas frecuentes