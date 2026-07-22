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¿Se despidió Dibu Martínez de la selección Argentina? Este fue su mensaje en redes sociales

El arquero sostuvo que perder la final es un dolor difícil de procesar, ya que confiaba en alcanzar el bicampeonato con sus compañeros.

  • El arquero de Argentina, Emiliano Dibu Martínez publicó un emotivo mensaje en el que dejó abierta la posibilidad de irse de la selección. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El arquero de Argentina, Emiliano Dibu Martínez publicó un emotivo mensaje en el que dejó abierta la posibilidad de irse de la selección. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El arquero argentino Damián Emiliano Martínez Romero, conocido como el Dibu, realizó una publicación en sus redes sociales que abrió el debate sobre si era la despedida del guardameta con la selección.

Dibu, próximo a cumplir 34 años de edad, fue elegido en el Mundial de Catar 2022 como el Guante de Oro en el título de Argentina y ahora, en Norteamérica, tras llegar a la final, confiaba en volver a levantar la copa, pero al final, los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron 1-0 ante España y por ello, perdieron el título.

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Ahora, tras pasar el sabor amargo de la derrota y con más calma, el arquero publicó un mensaje en sus redes sociales que ha sido tomado por algunos como la despedida del Dibu de la Selección. En el mensaje, Dibu escribió: Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar; queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

El Dibu, que fue llamado por primera vez a la selección en 2011, y volvió a ser llamado en 2019, debutó oficialmente con la selección en 2021 ante Chile por la eliminatoria.

En su palmarés con Argentina tiene los títulos de la Copa América 2021, Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022, Mundial de Catar 2022 y Copa América 2024.

Con la selección argentina suma 65 partidos, y ocho más con la selección sub-17 de su país.

A nivel de clubes, el Dibu ha ganado con el Arsenal seis títulos: tres copas Community Shield (2014, 2015 y 2020) y tres FA Cup en las ediciones de 2014-2015, 2016-2017 y 2019-2020.

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Por ahora, habrá que esperar si el mensaje de Martínez fue un adiós, o simplemente el desahogo por perder la final de la Copa Mundo, o si, como dicen muchos, llegó el momento del adiós del Dibu a la selección, tal y como pasará con el técnico Lionel Scaloni, quien en la rueda de prensa tras la final dejó en el aire su continuidad con la selección.

Preguntas y respuestas

¿Qué escribió el Dibu Martínez en sus redes sobre su posible retiro de la Selección Argentina?
Dibu Martínez publicó un mensaje expresando su dolor por perder la final del Mundial, señalando que es momento de reflexionar sobre cómo seguir hacia adelante y “si es momento de dar un paso al costado”, lo que sembró la duda sobre su continuidad.
¿Cuántos títulos ha ganado el Dibu Martínez con la Selección Argentina?
El Dibu Martínez ha ganado cuatro títulos con la selección absoluta de Argentina: la Copa América 2021, la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 (Finalissima), el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

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