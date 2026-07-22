¿Se despidió Dibu Martínez de la selección Argentina? Este fue su mensaje en redes sociales

El arquero argentino Damián Emiliano Martínez Romero, conocido como el Dibu, realizó una publicación en sus redes sociales que abrió el debate sobre si era la despedida del guardameta con la selección.

Dibu, próximo a cumplir 34 años de edad, fue elegido en el Mundial de Catar 2022 como el Guante de Oro en el título de Argentina y ahora, en Norteamérica, tras llegar a la final, confiaba en volver a levantar la copa, pero al final, los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron 1-0 ante España y por ello, perdieron el título.

También le puede interesar: “Me duele el alma”: Scaloni salió llorando de la rueda de prensa y puso en duda su continuidad

Ahora, tras pasar el sabor amargo de la derrota y con más calma, el arquero publicó un mensaje en sus redes sociales que ha sido tomado por algunos como la despedida del Dibu de la Selección. En el mensaje, Dibu escribió: Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar; queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.