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Cayó francés que presuntamente lideraba una organización que mandaba drogas a Europa camuflada en quinua

La confirmación sobre la operación que condujo a la captura del extranjero fue hecha por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

  • Alias “El Francés” fue capturado en el municipio de Envigado dentro de un operativo coordinado con autoridades de su país. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    Alias “El Francés” fue capturado en el municipio de Envigado dentro de un operativo coordinado con autoridades de su país. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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“Medellín y el Valle de Aburrá fueron el escondite equivocado para Soner Nusret Aka, alias ‘El Francés’, uno de los objetivos de alto valor de Interpol”, así anunció el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez esta importante aprehensión.

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Según indicó el mandatario, “El Francés” era requerido por las autoridades de su país, donde tiene cargos por presuntamente liderar una organización de narcotraficantes que enviaba cocaína desde América hacia Europa.

Los alijos de esa droga, de acuerdo con Gutiérrez, salían desde sus sitios de origen camuflados en cargamentos de quinua.

Además, señaló que Nusret Aka usaba una fachada de empresario y comerciante asentado en el Parque Lleras, del barrio El Poblado, en el suroriente de Medellín.


Su ubicación y captura se produjo en Envigado, en una operación articulada entre la División de Inteligencia de la Policía Nacional (Dijín), la Fiscalía y autoridades francesas.

“Lo hemos dicho muchas veces: lo que hay detrás del Parque Lleras (sic) es crimen organizado transnacional. Y no vamos a parar de enfrentarlo”, recalcó el alcalde Gutiérrez.

“El Francés” ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y sería sometido a un proceso de extradición para que responda ante la justicia gala por los delitos que le endilgan.

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“Seguimos trabajando para que Medellín no sea refugio de criminales ni de mafias transnacionales. Uno a uno van cayendo”, puntualizó Gutiérrez.

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