El frustrante debut de Mikel Oyarzabal en el Mundial: pasó media hora sin tocar el balón en partido contra Cabo Verde

La selección de España debutó en el Grupo H del Mundial 2026 con un empate 0-0 frente a Cabo Verde, en un encuentro disputado en el Atlanta Stadium en Estados Unidos, donde el equipo europeo asumió el control del balón desde el inicio, pero Mikel Oyarzabal, delantero titular, completó media hora inicial sin tocar el balón. Previo al partido, el delantero Oyarzabal llegó como referencia ofensiva tras una temporada con la Real Sociedad en la que acumuló 2.715 minutos, marcó 15 goles y dio 4 asistencias en 34 partidos de liga, de acuerdo con datos de Opta Analyst. Entérese: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista Durante el desarrollo del partido, España mantuvo el 74 % de la posesión frente al 26 % de Cabo Verde, pero la conexión con el delantero centro no se produjo en el primer tramo del juego. Entre el inicio y el minuto 30, Oyarzabal no registró contactos con el balón, un registro que no se repetía en un Mundial desde 1966.

No fue hasta el minuto 39 que llegó su primera intervención con un cabezazo dentro del área que fue detenido por el arquero Vozinha. Y aunque el atacante terminó el encuentro de los 90 minutos con 24 toques, 10 pases intentados y 4 remates, el foco quedó inevitablemente en ese tramo inicial sin participación, un dato inusual para un delantero de la selección española.