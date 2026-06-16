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El frustrante debut de Mikel Oyarzabal en el Mundial: pasó media hora sin tocar el balón en partido contra Cabo Verde

La selección de España igualó 0-0 frente a Cabo Verde en el inicio del Grupo H del Mundial 2026, en un partido en el que el delantero Mikel Oyarzabal estuvo 30 minutos sin tocar el balón.

  • Récord negativo en el Mundial: Oyarzabal, media hora sin contacto en el España vs Cabo Verde Foto: FIFA / redes sociales @mikel10oyar
    Récord negativo en el Mundial: Oyarzabal, media hora sin contacto en el España vs Cabo Verde Foto: FIFA / redes sociales @mikel10oyar
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La selección de España debutó en el Grupo H del Mundial 2026 con un empate 0-0 frente a Cabo Verde, en un encuentro disputado en el Atlanta Stadium en Estados Unidos, donde el equipo europeo asumió el control del balón desde el inicio, pero Mikel Oyarzabal, delantero titular, completó media hora inicial sin tocar el balón.

Previo al partido, el delantero Oyarzabal llegó como referencia ofensiva tras una temporada con la Real Sociedad en la que acumuló 2.715 minutos, marcó 15 goles y dio 4 asistencias en 34 partidos de liga, de acuerdo con datos de Opta Analyst.

Entérese: ¡La gran sorpresa del Mundial! España empató 0-0 contra Cabo Verde en su debut mundialista

Durante el desarrollo del partido, España mantuvo el 74 % de la posesión frente al 26 % de Cabo Verde, pero la conexión con el delantero centro no se produjo en el primer tramo del juego. Entre el inicio y el minuto 30, Oyarzabal no registró contactos con el balón, un registro que no se repetía en un Mundial desde 1966.

No fue hasta el minuto 39 que llegó su primera intervención con un cabezazo dentro del área que fue detenido por el arquero Vozinha.

Y aunque el atacante terminó el encuentro de los 90 minutos con 24 toques, 10 pases intentados y 4 remates, el foco quedó inevitablemente en ese tramo inicial sin participación, un dato inusual para un delantero de la selección española.

Lea más: Así van los grupos del Mundial 2026: resultados, posiciones y goleadores de la primera fecha

El empate dejó a España y Cabo Verde con un punto en el Grupo H del Mundial 2026, pero también con una lectura interna para el conjunto español, pues el equipo dirigido por Luis de la Fuente continuó con la circulación de balón en campo rival, sin lograr una conexión constante con el delantero.

El empate también tuvo un protagonista decisivo en el otro extremo del campo, el arquero Vozinha, quien influyó de manera directa en el resultado al frustrar a España en siete oportunidades, incluyendo el cabezazo de Mikel Oyarzabal y varios remates dentro del área que mantuvieron el arco de Cabo Verde en cero. Su actuación sostuvo al equipo africano en los momentos de mayor presión y se convirtió en la pesadilla de la selección española.

En las próximas jornadas, España enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos.

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Siga leyendo: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral?

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