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¿Blessd a la cárcel? Juez define este martes el futuro judicial del reguetonero

Luego de que la Fiscalía solicitara encarcelar al artista tras imputarlo por secuestro extorsivo, un juez definirá si lo envía a la cárcel mientras se resuelve su juicio.

  • El cantante Bleesd, identificado como Stiven Mesa Londoño, es señalado de participar de un secuestro extorsivo en 2022. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    El cantante Bleesd, identificado como Stiven Mesa Londoño, es señalado de participar de un secuestro extorsivo en 2022. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
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hace 3 horas
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Este martes se reanudará la audiencia en la que un juzgado de Medellín decidirá si envía a la cárcel al cantante Blessd, señalado de perpetrar un secuestro extorsivo.

El pasado viernes, y luego de hacer un minucioso recuento de las investigaciones en su contra, la Fiscalía General de la Nación había pedido que el reguetonero fuera enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento, argumentando que sería un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial.

En contexto: Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd: jueza levantó audiencia y anunciará decisión este día

Igualmente, el ente acusador aseguró que, dado que el cantante tendría próximamente un viaje a Estados Unidos, habría riesgo de que aprovechara la salida del país para evadir el radar de la justicia.

La defensa del cantante argumentó, por su parte, no ver suficiente asidero probatorio que demostrara que Blessd habría hecho lo que se le imputa.

Asimismo, el abogado del artista sostuvo que su representado siempre ha comparecido a las diligencias a las que ha sido requerido y ha mostrado su interés en responder ante la justicia.

Le puede interesar: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

Cabe recordar que el cantante Blessd, identificado como Stiven Mesa Londoño, es señalado de participar de un secuestro extorsivo en 2022.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en junio de ese año, cuando un imitador del cantante, identificado como Jefferson Sánchez, y su manager, Andrés Sánchez, fueron citados a una reunión.

En dicha reunión, tras descubrir que estos la estaban grabando, habrían sido presuntamente intimidados con un arma de fuego, golpeados y retenidos contra su voluntad para obligarlos a borrar la evidencia y firmar un contrato de transacción que incluía multas económicas de hasta 400 salarios mínimos si continuaban con la imitación.

Siga leyendo: Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

Para demostrar la peligrosidad de los imputados, la fiscal del caso también reveló una denuncia de mayo de 2024, según la cual Blessd y su equipo habrían retenido durante horas al equipo de trabajo del artista Pirlo en una parcelación en el barrio Las Palmas.

La retención habría sido perpetrada por hombres encapuchados con armas de fuego, que, según la denuncia, habrían golpeado a las víctimas, las habrían obligado a desnudarse y hasta forzado a realizarse pruebas de sangre, supuestamente para esclarecer un robo de unas joyas sufrido por Blessd.

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