¿Blessd a la cárcel? Juez define este martes el futuro judicial del reguetonero

Este martes se reanudará la audiencia en la que un juzgado de Medellín decidirá si envía a la cárcel al cantante Blessd, señalado de perpetrar un secuestro extorsivo. El pasado viernes, y luego de hacer un minucioso recuento de las investigaciones en su contra, la Fiscalía General de la Nación había pedido que el reguetonero fuera enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento, argumentando que sería un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial. En contexto: Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd: jueza levantó audiencia y anunciará decisión este día Igualmente, el ente acusador aseguró que, dado que el cantante tendría próximamente un viaje a Estados Unidos, habría riesgo de que aprovechara la salida del país para evadir el radar de la justicia.

La defensa del cantante argumentó, por su parte, no ver suficiente asidero probatorio que demostrara que Blessd habría hecho lo que se le imputa.

Asimismo, el abogado del artista sostuvo que su representado siempre ha comparecido a las diligencias a las que ha sido requerido y ha mostrado su interés en responder ante la justicia.

Le puede interesar: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos” Cabe recordar que el cantante Blessd, identificado como Stiven Mesa Londoño, es señalado de participar de un secuestro extorsivo en 2022.