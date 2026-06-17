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Modo mundial: en Caldas, Bello y Copacabana también se verá el debut de Colombia en pantalla gigante

El pitazo inicial de Colombia vs Uzbekistán será este miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. hora local.

  • Imagen de referencia del partido inaugural del Mundial 2026 visto en pantalla gigante en Manrique. FOTO Julio César Herrera.
    Imagen de referencia del partido inaugural del Mundial 2026 visto en pantalla gigante en Manrique. FOTO Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Además de las 21 pantallas que dispuso la Alcaldía de Medellín en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la capital antioqueña para ver el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol 2026, otros municipios del Valle de Aburrá tendrán sus propias transmisiones.

Lea más: Prográmese: Hora y dónde ver Colombia-Uzbekistán y los otros duelos de este miércoles 17 de junio en el Mundial de Norteamérica

En Caldas, al sur del área metropolitana, y en Bello y Copacabana, al norte, se podrá disfrutar de la primera fecha de la Tricolor ante Uzbekistán, todo gracias a unas pantallas que se instalarán en diferentes puntos de cada localidad.

Caldas

La cita en el municipio de Caldas será en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM) a partir de las 6 de la tarde.

Desde esa hora será la previa y, además de la pantalla para ver el compromiso, habrá un espacio destinado para hacer una ‘cambiatón’ de láminas del álbum Panini del Mundial de manera gratuita, entre otras actividades y sorpresas.

Bello

En Bello no se quedaron atrás y todos están en el ‘mood’ mundialista. Por eso, se dispondrá de una pantalla gigante en la Platea Marco Fidel Suárez, a tan solo unos metros del parque principal, para disfrutar del partido. La dinámica se llevará a cabo desde las 8:00 p.m.

Copacabana

Ya más hacia el norte del área metropolitana, en el municipio de Copacabana, se realizará una actividad para apoyar los emprendimientos locales, y a la par, se podrá ver el compromiso en pantalla gigante.

El lugar seleccionado fue el barrio Machado (Parque), justo en el corredor gastronómico. Allí estarán desde las 9:00 p.m., que es la hora de inicio del duelo futbolístico.

En otros municipios del Valle de Aburrá, como Sabaneta, también se instalarán pantallas gigantes, pero para los partidos que son después del 20 de junio en el marco de las Fiestas del Plátano, ya tan conocidas en esta jurisdicción.

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