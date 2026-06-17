Modo mundial: en Caldas, Bello y Copacabana también se verá el debut de Colombia en pantalla gigante

Además de las 21 pantallas que dispuso la Alcaldía de Medellín en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la capital antioqueña para ver el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol 2026, otros municipios del Valle de Aburrá tendrán sus propias transmisiones.
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En Caldas, al sur del área metropolitana, y en Bello y Copacabana, al norte, se podrá disfrutar de la primera fecha de la Tricolor ante Uzbekistán, todo gracias a unas pantallas que se instalarán en diferentes puntos de cada localidad.