Exclusivo | “Se prohibe hacer campaña por la ultraderecha”: el chat con el que disidencias de Farc intimidan a votantes en Antioquia

“Se reitera la prohibición de hacer procelitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera (sic)”.
Con esta advertencia, la disidencia del frente 36 de las Farc está intimidando a los votantes en el Norte de Antioquia, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo 21 de junio, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
EL COLOMBIANO conoció en exclusiva el contenido de un mensaje que los terroristas pusieron a circular por la mensajería de WhatsApp, dirigido a los líderes comunitarios de los municipios de Angostura y Campamento, aunque se presume que también ha sido distribuido en otros pueblos en los que esa organización tiene tentáculos.
El contenido inicia con un “cordial y fraternal saludo revolucionario para todos y todas de parte del Frente 36 de las FARC-EP comandante Yeferson Martínez. Hoy enviamos el siguiente mensaje a todos los campesinos y líderes comunales de Angostura, a quienes les informamos lo que se ha decidido de nuestra parte cómo organización político militar, en aras de la segunda vuelta presidencial (sic)”.