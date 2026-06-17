Exclusivo | “Se prohibe hacer campaña por la ultraderecha”: el chat con el que disidencias de Farc intimidan a votantes en Antioquia

“Se reitera la prohibición de hacer procelitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera (sic)”. Con esta advertencia, la disidencia del frente 36 de las Farc está intimidando a los votantes en el Norte de Antioquia, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo 21 de junio, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. EL COLOMBIANO conoció en exclusiva el contenido de un mensaje que los terroristas pusieron a circular por la mensajería de WhatsApp, dirigido a los líderes comunitarios de los municipios de Angostura y Campamento, aunque se presume que también ha sido distribuido en otros pueblos en los que esa organización tiene tentáculos. El contenido inicia con un “cordial y fraternal saludo revolucionario para todos y todas de parte del Frente 36 de las FARC-EP comandante Yeferson Martínez. Hoy enviamos el siguiente mensaje a todos los campesinos y líderes comunales de Angostura, a quienes les informamos lo que se ha decidido de nuestra parte cómo organización político militar, en aras de la segunda vuelta presidencial (sic)”.

El mensaje del frente 36 de las Farc, enviado a los campesinos de Angostura, Antioquia, por medio de WhatsApp. Resaltamos algunas partes,, para enfatizar el delito de constreñimiento al elector. FOTOS: CORTESÍA.

La información, que ha sido verificada por fuentes judiciales, que constataron su autoría por parte del citado grupo criminal, reitera que “ustedes cómo campesinos son los que eligen a quien quieren tener en el poder y si prefieren la política de la guerra o la política de la paz. A quienes prefieren votar por la política de la guerra, piensensen en si van a enviar a sus hijos o familiares al campo de batalla (sic)”. En otro aparte del mensaje, los disidentes expresan que “también sabemos de ciertos afectos de algunos habitantes y líderes de la zona hacia la tesis de la guerra de cierto candidato presidencial”, es presunta referencia al aspirante Abelardo de la Espriella. Al final del panfleto, el frente 36 emitió dos órdenes para las comunidades. La primera es que “a todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar, quién no lo tenga, debe soportar el porqué y quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona”.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, dicha sanción implica una multa de $2 a $5 millones de pesos, o el desplazamiento forzado de la persona y su familia. La segunda orden fue la “prohibición de hacer procelitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera (sic)”. Según las agencias de seguridad, detrás de esta intimidación hay dos personajes: un cabecilla del frente, Neider Yesid López (“Primo Gay” o “Santiago”), y el mando medio Ferney de Jesús Roldán Rivera (“Pimpón”), quien lidera los intereses de la organización en Angostura, Campamento, Yarumal y Guadalupe. El constreñimiento a los votantes comenzó la semana pasada y fue denunciado en su momento por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se movilizó con una comitiva de seguridad a los municipios de Campamento y San Andrés de Cuerquia. “Los grupos armados presionan a la gente y ellos, por evitar un problema, prefieren no salir a votar. Hacen llamados para votar por el candidato que más les convendría a sus propósitos criminales”, afirmó el mandatario regional.