Dos motociclistas murieron en accidentes en Medellín y Envigado: se investiga si uno sería conductor de aplicación

Dos graves accidentes, con motociclistas como víctimas, se registraron este viernes en el Valle de Aburrá, en hechos que dejaron, además, a la pasajera de una de estas motos lesionada En uno de estos hechos se investiga si se trataba de un conductor de aplicación.
El caso que, según las primeras versiones, estaría relacionado con aplicaciones de transporte se registró sobre las 2:00 de la tarde en las afueras del cementerio de Envigado, luego de que el conductor de una moto perdió el control del vehículo e impactó contra el separador.