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Dos motociclistas murieron en accidentes en Medellín y Envigado: se investiga si uno sería conductor de aplicación

Uno de los accidentes ocurrió por el choque contra un bus, mientras que en el otro incidente, un conductor perdió el control de su vehículo. En uno de estos hechos, una mujer resultó lesionada.

  • Así quedó el motociclista accidentado en la mañana de este viernes en el barrio Villa Hermosa, luego de que el motorizado impactara contra el bus de servicio público. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó el motociclista accidentado en la mañana de este viernes en el barrio Villa Hermosa, luego de que el motorizado impactara contra el bus de servicio público. FOTO: CORTESÍA
  • Este es el accidente ocurrido en Envigado, en el que un motociclista falleció y la pasajera resultó lesionada. FOTO: CORTESÍA
    Este es el accidente ocurrido en Envigado, en el que un motociclista falleció y la pasajera resultó lesionada. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Dos graves accidentes, con motociclistas como víctimas, se registraron este viernes en el Valle de Aburrá, en hechos que dejaron, además, a la pasajera de una de estas motos lesionada En uno de estos hechos se investiga si se trataba de un conductor de aplicación.

El caso que, según las primeras versiones, estaría relacionado con aplicaciones de transporte se registró sobre las 2:00 de la tarde en las afueras del cementerio de Envigado, luego de que el conductor de una moto perdió el control del vehículo e impactó contra el separador.

Este hecho, ocurrido en la carrera 43A (avenida El Poblado) con calle 40 sur, hizo que el motorizado, de unos 30 años, falleciera en el sitio, mientras que la pasajera de este vehículo tuvo que ser atendida en el sitio por las lesiones sufridas, pero su vida no se vio comprometida por esta situación.

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Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado realizaron la inspección al cuerpo sin vida del motorizado y analizan los testimonios y las evidencias para corroborar si este hecho ocurrió en medio de un servicio de aplicación de transporte.

Este es el accidente ocurrido en Envigado, en el que un motociclista falleció y la pasajera resultó lesionada. FOTO: <b>CORTESÍA</b>
Este es el accidente ocurrido en Envigado, en el que un motociclista falleció y la pasajera resultó lesionada. FOTO: CORTESÍA

Este caso se suma al ocurrido sobre las 7:00 de la mañana en la carrera 37 con la calle 66, en el barrio Villa Hermosa, oriente de Medellín, luego de que el conductor de una motocicleta impactara de frente contra un bus, hecho que dejó al motorizado fallecido.

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La víctima, identificada como Juan Camilo Sánchez Cataño, de 42 años, falleció en el sitio y, según el primer reporte, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando la muerte de este conductor en el sitio del accidente.

La Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín se encargó de las labores judiciales en este sitio, razón por la que tuvieron que cerrar el paso en esta zona por más de una hora y 30 minutos.

Con la muerte de este motociclista, en Medellín se contabilizan 61 víctimas por estos hechos en la capital antioqueña, mientras que el año pasado, a la fecha, iban 65, según el Observatorio de la Secretaría de Movilidad distrital.

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