Hincha asesinado en la final había sido capturado por un homicidio ocurrido en 2024 en Barranquilla

El aficionado que falleció este lunes en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, luego de la derrota de Nacional ante Junior, tenía antecedentes judiciales y había sido señalado de presuntamente participar en un homicidio en Barranquilla. Los antecedentes fueron confirmados por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien este martes dio un balance ampliado de los desmanes ocurridos durante la final del fútbol profesional colombiano. Le puede interesar: Ya se conoce quién era el hincha asesinado en desmanes en el Atanasio Girardot “Infortunadamente los problemas del fútbol no solo se viven en las canchas, sino también en las calles y en los barrios. Por fuera del estadio, y en algunos sectores de la ciudad, hubo algunas riñas entre hinchas. “Infortunadamente, en una de ellas, un hincha del Junior, producto de esas heridas de arma blanca, perdió la vida”, expresó el funcionario. “Esta persona es de la ciudad de Barranquilla. Presenta anotaciones por varios delitos, incluyendo el delito de homicidio. Pero por más que tenga antecedentes, nada justifica el homicidio. El fútbol no puede ser un motivo de violencia”, agregó Villa Mejía.

Según ha trascendido, el aficionado fallecido era un joven identificado como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años, con una cédula expedida en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con testigos del hecho, el joven había pasado cerca de una multitud de hinchas de Atlético Nacional, quienes se habrían percatado de que era del equipo rival y se abalanzaron sobre él. Lea también: Capturaron a hincha que rompió la cabina de Win Sports e hirió al profesor Juan José Peláez En medio de la riña, el joven fue herido gravemente con un arma blanca dos veces en la espalda y falleció posteriormente en un hospital del Centro de Medellín.

Antecedentes de Johan Alexander Leal Portela: el crimen de 2024 en Barranquilla

En sus antecedentes judiciales, Leal fue señalado de presuntamente participar en un asesinato ocurrido en Barranquilla el 30 de marzo de 2024.

El crimen se relaciona con un hombre de 55 años, identificado como Frank Soto Flores, perpetrado en el barrio Chiquinquirá, en el Centro de la capital del Atlántico. Según reportaron medios de Barranquilla, Soto se encontraba parado a las afueras de una tienda, ubicada en cercanías de la carrera 41 con calle 32, y fue abordado por hombres que se movilizaban en un carro gris, quienes le dispararon varias veces. Siga leyendo: Video | Peleas e insultos después del partido: estos fueron los lunares de la Final del Apertura entre Nacional y Junior Pese a ser trasladado de emergencia a un centro asistencial, el hombre falleció por la gravedad de sus heridas. Leal fue vinculado por las autoridades al caso como presunto autor material.

Captura en Medellín en 2025 y dudas sobre su libertad

El señalamiento se conoció cuando el pasado 7 de enero de 2025, agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá descubrieron que estaba en Medellín y capturaron a Leal en una calle del Centro.

Imagen difundida por la Policía luego de que se materializara la captura de Leal en 2025. FOTO: Cortesía Policía

El entonces joven de 20 años fue llevado ante la justicia e imputado por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos agravados. Dado que los procesos aparecen como privados en la base de datos pública de la Rama Judicial, por ahora no es claro bajo qué condición Leal había quedado nuevamente en libertad y se encontraba en el estadio como espectador de la final de fútbol. Más allá de esos antecedentes, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reprochó lo ocurrido e hizo un llamado a vivir el fútbol en paz. Entre tanto, las autoridades ya abrieron una investigación para dar con los responsables del crimen y llevarlos ante la justicia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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