Hincha asesinado en la final había sido capturado por un homicidio ocurrido en 2024 en Barranquilla

El aficionado que falleció este lunes en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, luego de la derrota de Nacional ante Junior, tenía antecedentes judiciales y había sido señalado de presuntamente participar en un homicidio en Barranquilla.
Los antecedentes fueron confirmados por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien este martes dio un balance ampliado de los desmanes ocurridos durante la final del fútbol profesional colombiano.
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“Infortunadamente los problemas del fútbol no solo se viven en las canchas, sino también en las calles y en los barrios. Por fuera del estadio, y en algunos sectores de la ciudad, hubo algunas riñas entre hinchas. “Infortunadamente, en una de ellas, un hincha del Junior, producto de esas heridas de arma blanca, perdió la vida”, expresó el funcionario.
“Esta persona es de la ciudad de Barranquilla. Presenta anotaciones por varios delitos, incluyendo el delito de homicidio. Pero por más que tenga antecedentes, nada justifica el homicidio. El fútbol no puede ser un motivo de violencia”, agregó Villa Mejía.