Dotan a soldados con motos de alto cilindraje para perseguir a los pillos por las zonas difíciles de Medellín

Las tropas del Ejército destacada en Medellín recibieron un refuerzo por parte de la Alcaldía con 52 motos de alta potencia para patrullar los sitios de la ciudad donde hay presencia de bandas delincuenciales.
Le recomendamos leer: A la Cuarta Brigada, el Gobierno Nacional la tiene trabajando con las uñas: le quitó 66 millones de pesos
Estas máquinas están dotadas con motores de 650 cc de fuerza, luces LED de alto alcance, sirenas, defensas de cuerpo y kits de protección completa para sus conductores.
Con ellas se conformará la primera unidad militar motorizada de alto cilindraje que existe en el país, la cual estará encargada de coordinar con la Policía para efectuar patrullajes con prioridad en sectores críticos donde se han registrado casos de extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio, según informaron fuentes de la administración distrital.