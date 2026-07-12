Hallan muerta en México a Mónica Núñez, la antioqueña que había sido reportada como desaparecida

La búsqueda de Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años que había sido reportada como desaparecida en México desde el pasado 5 de julio, terminó de manera trágica luego de que los familiares y amigos confirmaran que la mujer fue encontrada sin vida, sin dar más detalles de lo ocurrido. La mujer, oriunda de Medellín, había emigrado hace aproximadamente un año a México en busca de mejores oportunidades laborales. Según el relato de sus familiares, residía en ese país y trabajaba en una oficina dedicada a préstamos. Según indicaron sus familiares, actualmente se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo, que ascienden a $30.000.000, por lo que solicitan apoyo de quienes puedan colaborar con la causa.

Sus familiares iniciaron una colecta de dinero para repatriar su cuerpo. Foto: Cortesía

La última vez que sus allegados tuvieron contacto con ella fue durante la madrugada del domingo 5 de julio. Horas antes había asistido a una reunión en la vivienda de una amiga, identificada como Samanta, ubicada en el sector de Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de su hija, Ximena Moreno Núñez, Mónica salió del lugar acompañada de su perrita y solicitó un vehículo por aplicación para regresar a su residencia. Sin embargo, nunca volvió a comunicarse con sus familiares.

Uno de los últimos registros conocidos ocurrió hacia las 4:00 de la mañana, cuando llamó a un familiar en España. Según la versión entregada por sus allegados, durante esa comunicación se encontraba dentro de un vehículo junto a varios hombres. Posteriormente, habría publicado un estado en redes sociales en el que aparecía acompañada por esas mismas personas. La última ubicación reportada por las herramientas de geolocalización de su teléfono correspondía al sector de San Isidro, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Tras conocerse su desaparición, familiares iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron apoyo a las autoridades mexicanas, a la Embajada de Colombia y a organismos internacionales. La Fiscalía colombiana y las autoridades mexicanas activaron mecanismos de localización para intentar dar con su paradero. Ahora, con la confirmación de su muerte, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, determinar las causas del fallecimiento. La familia de Mónica Núñez ha pedido que el caso sea esclarecido y que se investigue a todas las personas con las que tuvo contacto durante las horas previas a su desaparición. Lea también: Correos, chats y testimonios: estas son las pruebas que la Fiscalía tiene contra Miguel Quintero Bloque de preguntas y respuestas: