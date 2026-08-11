Metrocable línea H sigue sin servicio tras el terremoto: estas son las rutas alternas para los usuarios

El Metrocable línea H, entre Oriente y La Sierra, permanece fuera de operación mientras el personal técnico del Metro de Medellín revisa detalladamente la infraestructura y ejecuta los correctivos necesarios después del fuerte terremoto que sacudió al país y a Antioquia este lunes 10 de agosto.

Aunque el servicio del sistema Metro fue restablecido en la mayoría de sus líneas tras las revisiones realizadas por la emergencia, la línea H requiere trabajos adicionales antes de volver a transportar pasajeros.

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La empresa informó que durante la noche del lunes no fue posible recuperar la operación y que este martes tampoco se iniciará el servicio comercial.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar que la línea pueda volver a funcionar bajo todas las condiciones de seguridad. Por ahora, el Metro no ha establecido una hora para la reanudación de la operación, por lo que los usuarios deberán permanecer atentos a los canales oficiales de información.