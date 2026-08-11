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Metrocable línea H sigue sin servicio tras el terremoto: estas son las rutas alternas para los usuarios

Las líneas A, B y el resto del sistema operan con normalidad. Personal del Metro continúa con la inspección en la infraestructura.

  • La empresa informó que durante la noche del lunes no fue posible recuperar la operación y que este martes tampoco se iniciará el servicio comercial. FOTO Metro de Medellín.
    La empresa informó que durante la noche del lunes no fue posible recuperar la operación y que este martes tampoco se iniciará el servicio comercial. FOTO Metro de Medellín.
  • Las rutas alternas para los usuarios de la Línea H del Metrocable. FOTO Metro de Medellín.
    Las rutas alternas para los usuarios de la Línea H del Metrocable. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Metrocable línea H, entre Oriente y La Sierra, permanece fuera de operación mientras el personal técnico del Metro de Medellín revisa detalladamente la infraestructura y ejecuta los correctivos necesarios después del fuerte terremoto que sacudió al país y a Antioquia este lunes 10 de agosto.

Aunque el servicio del sistema Metro fue restablecido en la mayoría de sus líneas tras las revisiones realizadas por la emergencia, la línea H requiere trabajos adicionales antes de volver a transportar pasajeros.

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La empresa informó que durante la noche del lunes no fue posible recuperar la operación y que este martes tampoco se iniciará el servicio comercial.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar que la línea pueda volver a funcionar bajo todas las condiciones de seguridad. Por ahora, el Metro no ha establecido una hora para la reanudación de la operación, por lo que los usuarios deberán permanecer atentos a los canales oficiales de información.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Mientras permanece suspendido el servicio del Metrocable línea H, los pasajeros cuentan con dos alternativas de transporte para facilitar sus desplazamientos.

Una de ellas es la ruta C6-006, que puede abordarse cerca de la estación Villa Sierra. Este recorrido llega hasta la estación Alejandro Echavarría, permitiendo a los usuarios continuar su viaje hacia el sistema.

Las rutas alternas para los usuarios de la Línea H del Metrocable. FOTO Metro de Medellín.
Las rutas alternas para los usuarios de la Línea H del Metrocable. FOTO Metro de Medellín.

La segunda alternativa es la ruta 107 Perlas, que puede tomarse cerca de la estación Miraflores y en la parada Loyola. Al igual que la C6-006, esta ruta integra en la estación Alejandro Echavarría.

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Por esta razón, durante la suspensión de la línea H, los usuarios pueden utilizar estos servicios alternativos mientras concluyen las labores de inspección y los correctivos en el Metrocable.

El Metro de Medellín recomendó a los pasajeros consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el estado de la línea y la eventual fecha de regreso de la operación comercial.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué está suspendido el servicio de la línea H?
La suspensión se debe a las revisiones y trabajos correctivos realizados después del terremoto registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en Chocó.
¿Cuándo volverá a funcionar la línea H?
Por ahora no hay una hora ni una fecha definida para el restablecimiento del servicio. El Metro de Medellín indicó que la operación regresará cuando finalicen las labores y estén garantizadas las condiciones de seguridad.
¿Qué están haciendo los técnicos en la línea H?
El personal técnico adelanta una inspección detallada de la infraestructura y ejecuta algunos correctivos encontrados durante la revisión.

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