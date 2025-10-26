“Damos por superada la contingencia”: Línea A del Metro de Medellín ya funciona completa

La Línea A del Metro de Medellín restableció su servicio completo durante la tarde de este domingo, luego de que concluyeran en tiempo récord los trabajos para corregir una socavación que afectó el paso de los trenes entre las estaciones Aguacatala y Poblado.
La noticia fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, quienes señalaron que desde las 4:00 de la tarde el sistema ya funciona con normalidad.
“Damos por superada la contingencia”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez. “El sistema esta listo en tiempo menor al que se creía requerido para arreglar esta situación casi que nos adelantamos dos días”, expresó.
