Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

La empresaria sostuvo que es inocente y reconoció haber tenido una relación sentimental con el padre de una de las niñas. Conozca los detalles.

  • Zulma Guzmán Castro habló sobre los señalamientos en su contra por parte de la Fiscalía, quien investiga la muerte de dos menores de edad a causa de envenenamiento por talio en el mes de abril. Fotos: Colprensa y captura video Focus Noticias
    Zulma Guzmán Castro habló sobre los señalamientos en su contra por parte de la Fiscalía, quien investiga la muerte de dos menores de edad a causa de envenenamiento por talio en el mes de abril. Fotos: Colprensa y captura video Focus Noticias
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

13 de diciembre de 2025
bookmark

Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa en la investigación por el envenenamiento con talio y la muerte de las menores Emilia Forero e Inés de Bedout reapareció públicamente tras varios días en silencio.

La reaparición de la empresaria, quien se encuentra en el exterior y es buscada por la Interpol, se dio en una entrevista con el portal Focus Noticias, en donde dio detalles y respondió sobre los señalamientos en su contra.

Lea también: Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio

Guzmán Castro negó tener responsabilidad en los hechos investigados y afirmó contar con las pruebas necesarias para respaldar su versión ante la justicia. La sospechosa, cuya ubicación sigue siendo desconocida por las autoridades, salió del país con destino a Argentina días después de que las menores fallecieran.

“La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”, expresó ante el medio la empresaria, quien denunció ser víctima de un plan para dañar su imagen.

La mujer manifestó su desconcierto, argumentando que “no entendía” por qué la inculpaban a ella, pues “no tenía ningún motivo” para cometer un crimen de esa naturaleza. La Fiscalía ha fundamentado su hipótesis en rastreos de paquetes, registros telefónicos y datos de geolocalización.

Zulma Guzmán reconoció haber tenido una relación clandestina con Juan de Bedout

Uno de los enfoques de la investigación ha sido la relación extramatrimonial que la empresaria mantuvo con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas. Guzmán Castro confesó haber sido pareja sentimental de Juan de Bedout de manera clandestina, aunque negó haber conocido a su esposa.

Respecto a la pareja del padre de una de las menores, la empresaria mencionó una conversación con de Bedout posterior a la muerte de su esposa.

“Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo”, comentó.

Zulma Guzmán y las pruebas para demostrar su inocencia

En la entrevista, Guzmán Castro expresó un profundo dolor por la tragedia que consternó al país y que ocurrió en abril de 2025, cuando las menores murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio.

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo”, subrayó la empresaria, insistiendo en que su objetivo actual es demostrar su inocencia ante la justicia colombiana, poniendo sus pruebas en manos de las autoridades.

Por ahora, las autoridades continúan avanzando en la investigación, que sugiere que el ataque con talio, desencadenado por frambuesas enviadas como obsequio, pudo haber tenido como objetivo principal a Juan de Bedout.

A pesar de las acusaciones que han afectado su vida personal y profesional, Zulma Guzmán Castro se mantiene señalada por parte de la Fiscalía como sospechosa clave, a la espera de que la justicia defina su situación.

Siga leyendo: Romance secreto, otra muerte y la huida: las pistas contra Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a niñas con talio

Temas recomendados

Investigación
Fiscalía General de la Nación
Interpol
Entrevistas
Muerte
Fiscalía
Envenenamiento
Colombia
Bogotá
Argentina
Zulma Guzmán
