Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa en la investigación por el envenenamiento con talio y la muerte de las menores Emilia Forero e Inés de Bedout reapareció públicamente tras varios días en silencio.
La reaparición de la empresaria, quien se encuentra en el exterior y es buscada por la Interpol, se dio en una entrevista con el portal Focus Noticias, en donde dio detalles y respondió sobre los señalamientos en su contra.
Guzmán Castro negó tener responsabilidad en los hechos investigados y afirmó contar con las pruebas necesarias para respaldar su versión ante la justicia. La sospechosa, cuya ubicación sigue siendo desconocida por las autoridades, salió del país con destino a Argentina días después de que las menores fallecieran.
“La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”, expresó ante el medio la empresaria, quien denunció ser víctima de un plan para dañar su imagen.
La mujer manifestó su desconcierto, argumentando que “no entendía” por qué la inculpaban a ella, pues “no tenía ningún motivo” para cometer un crimen de esa naturaleza. La Fiscalía ha fundamentado su hipótesis en rastreos de paquetes, registros telefónicos y datos de geolocalización.