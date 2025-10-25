¡Atención! Este martes se habilitarían las dos estaciones cerradas de la Línea A del Metro

El Metro de Medellín entregó este sábado un nuevo parte del avance de los trabajos para corregir la socavación que se descubrió entre las estaciones Aguacatala y Poblado y anticipó que se espera que durante la madrugada de este martes pueda restablecerse la operación comercial de la Línea A con normalidad.
El anuncio fue realizado por el gerente del Metro, Tomás Elejalde, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes informaron que la oquedad ya logró ser tapada y que comenzaron los trabajos para reinstalar plenamente un tramo de la vía férrea que tuvo que removerse para hacer posible las labores de emergencia.
En contexto: Dos frentes que no duermen: así avanzan las obras para arreglar el daño en el metro de Medellín
“Ya se instaló de nuevo la vía férrea y se están realizando todas las pruebas que son necesarias hasta tener las condiciones de seguridad absolutas para el funcionamiento de los usuarios”, expresó el alcalde Gutiérrez.