Incumplió lo dicho: Mesa de paz no frenó la venta de droga en el parque Bicentenario

Con bombos y platillos, la senadora Isabel Cristina Zuleta –coordinadora de la Mesa de Paz del Valle de Aburrá– anunció el pasado 28 de mayo que el Parque Bicentenario, en el centro de Medellín, iba a ser un territorio libre de venta de drogas. A un mes de este anuncio, EL COLOMBIANO se encontró con que este compromiso quedó en palabras que se las llevó el viento, pues los jíbaros siguieron con sus ventas de droga, hasta la de tusi, que se iba a prohibir en toda la ciudad. Un periodista recorrió este parque ubicado en la comuna 10 (La Candelaria) y una de las personas que vende estupefacientes se le acercó y le ofreció toda clase de sustancias, desde marihuana hasta cocaína, pasando por la droga que iba a ser la primera restringida en todo el Valle de Aburrá, según el anuncio realizado desde la cárcel de Itagüí, en un evento en el que acudieron varios de los 23 cabecillas que están en el proceso de la llamada “paz urbana”. “Cuchito, le vendo la droga que quiera: marihuana, cocaína, tusi. No es sino que la pida”, le dijo uno de los vendedores al periodista en el transcurso de esta semana, cuando se hizo el recorrido. Ante esto, respondió: “No, otro compañero suyo ya me vendió”. Ante esto, el vendedor preguntó:“¿Y me lo atendieron bien?”. La venta de los estupefacientes se mantiene todo el tiempo, excepto cuando se realizan eventos en este parque o en la Casa de la Memoria, donde estos jíbaros son desplazados a otros lugares, en medio de controles policiales que son más rigurosos en esos momentos. Lea más: Pretendían vender tusi con forma de ositos cerca de colegios de Itagüí: así cayó la banda Eso ocurre en lo que sería el periodo de ejecución del plan piloto bautizado por la senadora Zuleta como “Territorios libres de drogas”, en el que las estructuras criminales se comprometían a no vender ningún estupefaciente en los principales parques de la capital antioqueña.

¿Qué explicaciones dan?

Ante la situación evidenciada en este parque, en el que aseguran que en ningún momento suspendieron la venta de drogas, la senadora Zuleta aseguró que las labores de verificación estaban a cargo de la Policía Metropolitana. “La Policía está a cargo. Las Estructuras sentadas en el ECSJ (Espacio de Conversación Sociojurídico) se retiraron y quedó a cargo la Policía como desde el principio fue el compromiso”, indicó la congresista y máxima vocera de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá. Incluso agregó que sería la Policía Metropolitana la encargada de entregar un reporte sobre la verificación del comportamiento de las estructuras en este céntrico parque de la ciudad. “La verificación nos la entregan a nosotros (la Policía) para trasladarla al Espacio. Para ello realizamos una reunión recientemente con el general Bello, quien se comprometió en entregarnos un informe detallado de lo que esté pasando en el Museo Casa de la Memoria a partir de la fecha pactada”, señaló Zuleta.