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Incumplió lo dicho: Mesa de paz no frenó la venta de droga en el parque Bicentenario

EL COLOMBIANO visitó el Parque Bicentenario para verificar el cumplimiento de este pacto. Esto se encontró.

  • En un puente aledaño al Parque Bicentenario hay una reconocida plaza de vicio, en la cual venden todo tipo de drogas, hasta el tusi que las bandas dijeron que no iban a comercializar. FOTO Julio César Herrera.
    En un puente aledaño al Parque Bicentenario hay una reconocida plaza de vicio, en la cual venden todo tipo de drogas, hasta el tusi que las bandas dijeron que no iban a comercializar. FOTO Julio César Herrera.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 44 minutos
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Con bombos y platillos, la senadora Isabel Cristina Zuleta –coordinadora de la Mesa de Paz del Valle de Aburrá– anunció el pasado 28 de mayo que el Parque Bicentenario, en el centro de Medellín, iba a ser un territorio libre de venta de drogas. A un mes de este anuncio, EL COLOMBIANO se encontró con que este compromiso quedó en palabras que se las llevó el viento, pues los jíbaros siguieron con sus ventas de droga, hasta la de tusi, que se iba a prohibir en toda la ciudad.

Un periodista recorrió este parque ubicado en la comuna 10 (La Candelaria) y una de las personas que vende estupefacientes se le acercó y le ofreció toda clase de sustancias, desde marihuana hasta cocaína, pasando por la droga que iba a ser la primera restringida en todo el Valle de Aburrá, según el anuncio realizado desde la cárcel de Itagüí, en un evento en el que acudieron varios de los 23 cabecillas que están en el proceso de la llamada “paz urbana”.

“Cuchito, le vendo la droga que quiera: marihuana, cocaína, tusi. No es sino que la pida”, le dijo uno de los vendedores al periodista en el transcurso de esta semana, cuando se hizo el recorrido. Ante esto, respondió: “No, otro compañero suyo ya me vendió”. Ante esto, el vendedor preguntó:“¿Y me lo atendieron bien?”.

La venta de los estupefacientes se mantiene todo el tiempo, excepto cuando se realizan eventos en este parque o en la Casa de la Memoria, donde estos jíbaros son desplazados a otros lugares, en medio de controles policiales que son más rigurosos en esos momentos.

Lea más: Pretendían vender tusi con forma de ositos cerca de colegios de Itagüí: así cayó la banda

Eso ocurre en lo que sería el periodo de ejecución del plan piloto bautizado por la senadora Zuleta como “Territorios libres de drogas”, en el que las estructuras criminales se comprometían a no vender ningún estupefaciente en los principales parques de la capital antioqueña.

¿Qué explicaciones dan?

Ante la situación evidenciada en este parque, en el que aseguran que en ningún momento suspendieron la venta de drogas, la senadora Zuleta aseguró que las labores de verificación estaban a cargo de la Policía Metropolitana.

“La Policía está a cargo. Las Estructuras sentadas en el ECSJ (Espacio de Conversación Sociojurídico) se retiraron y quedó a cargo la Policía como desde el principio fue el compromiso”, indicó la congresista y máxima vocera de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá.

Incluso agregó que sería la Policía Metropolitana la encargada de entregar un reporte sobre la verificación del comportamiento de las estructuras en este céntrico parque de la ciudad.

“La verificación nos la entregan a nosotros (la Policía) para trasladarla al Espacio. Para ello realizamos una reunión recientemente con el general Bello, quien se comprometió en entregarnos un informe detallado de lo que esté pasando en el Museo Casa de la Memoria a partir de la fecha pactada”, señaló Zuleta.

Desde la Policía Metropolitana indicaron que el informe de verificación de las actividades ya se encuentra listo y que en próximos días será entregado al Gobierno Nacional para que evalúe los resultados de las medidas adoptadas en este parque.

Lo primero que trascendió fue que desde la autoridad policial se realizaron 70 planes en este parque y sus alrededores, como actividades de perifoneo, puestos de control, visita a sitios puntuales e incautaciones. Incluso se han materializado capturas, aunque no entregaron cifras, a la espera de presentar el informe a la Mesa de Paz Urbana.

Pero más allá de los resultados que pueda presentar la Policía, lejos habría quedado el cumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado 28 de mayo, aunque algunas fuentes judiciales aseguraron que las bandas sí habrían cumplido, pero serían otras estructuras las que se tomaron el espacio al encontrarlo “abandonado”.

“Ellos han dicho que cumplieron con los acuerdos, pero que otros llegaron a ocupar el espacio, teniendo en cuenta las altas rentas criminales que deja la venta de estupefacientes”, señalaron conocedores de la situación que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Esto formaría parte de las promesas que quedaron en el aire por parte de la Mesa de Paz Urbana, puesto que con los dos pilotos contra la extorsión que se implementaron entre diciembre de 2024 y junio de 2025 no se conocieron resultados concluyentes sobre sus efectos en 51 barrios de Medellín, Bello e Itagüí.

Entérese: Inadmiten a guatemalteco que venía a Medellín para consumir drogas y por explotación sexual

Incluso, hasta el momento no se ha tenido conocimiento de otros compromisos adquiridos en ese momento, con la celebración de un Mundialito por la Paz Urbana, el cual se tenía previsto comenzar desde el pasado 13 de junio.

Tampoco se han tenido explicaciones sobre el piloto de desescalamiento de violencias prometido el mismo día que se tenía previsto en el barrio Toscana, en la comuna 5 (Castilla), en el cual se pretendía contar con la participación de las comunidades del proceso de paz urbana.

Queda en vilo la actividad final que se tiene prevista antes del 6 de agosto, como parte de la culminación de la etapa del proceso de la mano del gobierno de Gustavo Petro.

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