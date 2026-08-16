Tras el sismo: finalizan las labores de rescate y arranca la fase de recuperación

Exactamente hace una semana el país amanecía completamente diferente. Muy temprano, un terremoto azotó el occidente y, desde entonces, la prioridad ha sido la respuesta rápida de los equipos de rescate, que han trabajado día y noche para salvar el mayor número de vidas. Pero ahora comienza otra fase.
Cuando los equipos de rescate empiezan a retirarse de algunos de los puntos más críticos, aparece otro escenario de la tragedia: calles cubiertas de escombros, viviendas inhabitables, edificios que tendrán que ser demolidos y comunidades que necesitan volver a ponerse de pie. El país entra así en una etapa distinta de la emergencia, una que no se medirá en horas, sino en meses y años.
El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 354 rescatadas, hasta el cierre de esta edición.
El rescate siempre es prioridad; no obstante, esta etapa tiene un tiempo limitado. A medida que pasan los días, las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen y las labores se enfocan cada vez más en la recuperación de cuerpos. En Quibdó, esta fase ya concluyó, mientras que en Cali y Pereira está llegando a su cierre. Sin embargo, las operaciones continúan en los lugares donde aún existe la posibilidad de encontrar personas desaparecidas.
Ahora las autoridades tendrán que responder una pregunta tan urgente como compleja: ¿qué hacer con todo lo que el terremoto no dejó en pie?