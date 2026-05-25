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Medellín se posiciona como la ciudad líder para startups en América Latina: supera a Ciudad de México y Buenos Aires

El Colombia Tech Report ubicó a la capital antioqueña por encima de ciudades como Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires en el ecosistema de empresas de base tecnológica.

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María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Medellín fue reconocida como el principal destino de América Latina para hacer negocios con empresas de base tecnológica, según los resultados del más reciente Colombia Tech Report (CTR), estudio presentado por KPMG en alianza con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ANDI del Futuro, cámaras de comercio, universidades y compañías del sector privado.

El informe destacó a la capital antioqueña por el fortalecimiento de su ecosistema de innovación, el crecimiento de startups y el aumento de inversión en este sector durante el último año.

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El reporte concluyó que Medellín se posicionó por encima de otras ciudades de la región como Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires en materia de negocios relacionados con startups. Además, el estudio señaló avances en la articulación entre entidades públicas, privadas y académicas para impulsar procesos de innovación y emprendimiento tecnológico.

De acuerdo con el informe, Medellín incrementó su participación en el capital invertido en startups en Colombia. La ciudad pasó de concentrar el 6 % del capital levantado, equivalente a 31 millones de dólares, a alcanzar el 18 %, con una cifra de 157 millones de dólares en el último año.

Medellín se posiciona como la ciudad líder para startups en América Latina: supera a Ciudad de México y Buenos Aires

Crecimiento de startups y programas de innovación

El estudio también indicó que Medellín pasó de tener el 25 % de las startups del país a superar el 30 %, lo que representa cerca de 700 empresas de base tecnológica.

Entre las compañías destacadas en el análisis aparecen dos startups vinculadas al programa Medellín Next, de Ruta N:

·Erco, reconocida por su presencia en el mercado energético.

·Somos Internet, identificada por su crecimiento en el sector.

El director de Desarrollo de Negocios CTi de Ruta N, Santiago Henao, explicó el alcance del informe y su utilidad para el ecosistema empresarial.

“Este reporte se convierte en una radiografía del ecosistema nacional sobre lo que está pasando en Medellín, Bogotá, Barranquilla y todas las ciudades, en qué somos fuertes y qué nos falta. Finalmente, nos permite tener información para la toma de decisiones. También, se suma al ranking internacional StartupBlink donde Medellín se posiciona en el puesto 130 entre más de 1.500 ciudades”, explicó Santiago Henao.

Medellín se posiciona como la ciudad líder para startups en América Latina: supera a Ciudad de México y Buenos Aires

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El documento también resaltó a Ruta N como una de las entidades con mayor reconocimiento entre las startups consultadas para el análisis, debido a programas de acompañamiento empresarial como StartIA, Medellín Next y Medellín Venture Client.

Según el Colombia Tech Report, en Colombia existen actualmente 2.250 empresas de base tecnológica, cifra que representa un crecimiento del 7 % frente a la medición anterior.

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