Medellín inaugura su primer Centro de Lavado Comunitario para beneficiar a 60 familias: conozca dónde está ubicado

Omaira Pineda tiene 65 años, es líder voluntaria hace 30 y vive en Manrique Las Granjas con su madre, a la que debe cuidar sin falta producto de su estado de salud. A eso se le suman todos los quehaceres del hogar, por lo que su tiempo se ve más que consumido; es rara la vez cuando puede sacar un momento para ella, su descanso y disfrute. Una de las actividades más demandantes para Omaira es lavar ropa, y cada día por medio lo hace. A la semana invierte más de 12 horas en ese proceso, no solo en lavar, también en extender y doblar. Ahora será diferente, tanto para ella como para otras 59 personas. En la comuna 3 Manrique, más específicamente en la UVA de la Alegría, se inauguró el nuevo Centro de Lavado Comunitario: un espacio con lavadoras y secadoras para que los beneficiarios –quienes fueron seleccionados previamente bajo un proceso en el que se determinó qué tantas cargas y responsabilidades diarias tienen en sus hogares– puedan llevar su ropa dos veces a la semana, la cual, dos horas después, se les entregará limpia y doblada. Lea más: Choripues: el negocio de choripanes en Medellín que prospera a punta de señas

Este plan piloto tiene como objetivo liberar de manera gradual el trabajo excesivo al que una mujer o un hombre está expuesto en su hogar, generando así una oportunidad de descanso y esparcimiento para quienes más lo necesitan. “Invito a todas y todos a que hagan parte de este proyecto para que nos podamos dar un respiro. Nosotras casi siempre nos enfocamos en cuidar y cuidar, nada más; mi recomendación es que no nos sometamos tanto a la familia. Yo hago parte de un grupo de mujeres y si vieran la lidia para hacer que busquen un espacio para ellas, siempre dicen que deben darle la comida a sus hijos o a sus esposos, y a raíz de eso no descansan, así no puede ser”, dijo Omaira, quien además de cuidar todos los días a su mamá, también lo hace con 25 niños cada sábado durante 3 horas.

Otra de las mujeres beneficiadas con esta iniciativa es Ana Montoya Ceballos, también de 65 años de edad, a quien hace un tiempo se le dañó su lavadora y sólo puede alquilar una cada 15 días. Eso hace que la ropa de ella y las otras 5 personas con las que vive se acumule a gran escala, teniendo que invertir muchas horas en ciclos de lavado y doblado. “Si bien en el primer piso de mi casa viven unas hermanas mías no me gusta molestarlas mucho con mis cosas, a pesar de que son familia. Para mí esto es una ayuda muy grande, me va a permitir hacer otras cosas que ahora no puedo, precisamente por el poco tiempo que a uno le queda. Ojalá lo sepamos aprovechar y cuidar bastante para que sea algo muy duradero”, detalló.

CCentro de Lavado Comunitario de Manrique: la meta es beneficiar a 30.000 mujeres. Foto: redes sociales X

El primero de muchos

En el evento de inauguración estuvo presente el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien además de destacar la labor y la entrega de todas las mujeres cuidadoras, señaló que el Centro de Lavado Comunitario de Manrique es apenas un primer paso, ese piloto que dará cabida a otros espacios iguales en otros puntos de la ciudad”. “Vamos a tener un Centro de Lavado como estos en cada comuna y cada corregimiento, ese es el propósito, ¿qué queremos? Que vivan bueno, que se dediquen tiempo a ustedes mismas; cuando recorramos los barrios las quiero ver felices, alegres, con esperanza. Ojalá puedan tomar el UVA como un segundo hogar, acá hay muchas actividades para todos, y mientras les ayudan a lavar la ropa que traigan pueden disfrutar de una cantidad de actividades”, resaltó el mandatario.

Simultáneamente, enfatizó que las labores del hogar no deben convertirse en una carga única para la mujer, sino que deben ser una responsabilidad conjunta de todos los que conforman el hogar. “Muchas veces, por servir a sus familias, sacrifican su propio tiempo. Antes no se pensaba mucho en nuestras mujeres que porque los quehaceres de la casa les correspondían a ellas, pero no debe ser así. Todos deben aportar y así minimizar las tareas que recaen generalmente sobre alguien en particular”. Entérese: Lanzan plan de choque para combatir basuras en el Centro de Medellín Por su parte, Valeria Molina Gómez, secretaria de las mujeres del distrito, dijo que esto hace parte de la red de 11 Círculos de Cuidado que funcionan actualmente en la capital antioqueña, en los que durante 2025 se atendieron a 6.803 mujeres cuidadoras y hubo sensibilización a otras 11.000 personas. “Estos Círculos de Cuidado los tenemos en 12 comunas, vamos a terminar el gobierno con 21 círculos, 1 por cada comuna y corregimiento. Tenemos diferentes ofertas como los escuchaderos, duplas psicojurídicas, autonomía económica, habilidades digitales, arteterapia. Deseamos que esto sea una red de apoyo para mujeres en el territorio, un lugar donde se puedan encontrar amigas, vecinas y conversar sobre los problemas que quizá las agobian, eso las puede ayudar a liberar muchas cosas”, explicó. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, gracias al nuevo Centro de Lavado Comunitario, las mujeres cuidadoras dejarán de asumir 240 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado, lo que les permitirá enfocarse más en ellas, sus gustos y necesidades.

