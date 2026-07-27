Medellín se alía con el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. en un ‘Task Force’ para blindar la Feria de las Flores

El alcalde Federico Gutiérrez lanzó este lunes 27 de julio la Task Force Medellín 2026, una fuerza conjunta entre Colombia y Estados Unidos que operará entre el 28 de julio y el 10 de agosto, los días de mayor afluencia turística en los que se realizará con Colombiamoda y la Feria de las Flores. La ciudad espera recibir a más de 65.000 turistas nacionales e internacionales y cerca de 300.000 visitantes adicionales por las terminales de transporte. La Task Force integra al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. A través de plataformas como Angel Watch, NCMEC y las bases de datos de Interpol, las autoridades podrán verificar antecedentes, identificar alertas internacionales y anticipar riesgos en tiempo real. ”Todo el que tenga buenas intenciones con la ciudad y con su gente es bienvenido. No son bienvenidos aquellos que creen que pueden venir a ultrajar a nuestras mujeres y a abusar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese delito, que es el peor de todos, hay que eliminarlo por completo”, dijo Gutiérrez. Entérese: Turismo en Medellín movió $9 billones durante 2025, la mitad de una reforma tributaria

Cifras exitosas

Los resultados de la colaboración entre las dos naciones han sido contundentes. Entre 2024 y 2026, las autoridades han logrado 34 capturas de personas relacionadas con abuso y explotación sexual, frente a solo tres casos registrados en el período 2021-2023, un aumento superior al 1.000 %. En el mismo período se han obtenido 12 condenas, dos de ellas cadenas perpetuas dictadas por tribunales federales de Estados Unidos. En materia migratoria, 216 extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova por representar riesgos asociados a estos delitos desde 2024, de los cuales 105 corresponden a lo que va de 2026, el registro más alto desde la implementación del sistema. Comparado con las 40 inadmisiones registradas entre 2021 y 2023, el aumento es cercano al 440 %.

Parte de ese resultado se explica por la plataforma Angel Watch, que permite identificar automáticamente a personas con antecedentes por pederastia o agresión sexual cuando aterrizan en vuelos internacionales en el José María Córdova. “Inmediatamente se verifica si tiene antecedentes, se aborda y es inadmitido”, explicó el alcalde. El alcalde también recordó el principio de extraterritorialidad que aplica en Estados Unidos: los ciudadanos norteamericanos pueden ser juzgados en su propio país por delitos cometidos en el exterior, incluida la explotación sexual de menores. “Gracias a eso ya hay más de 12 condenas en los últimos seis meses, incluyendo dos cadenas perpetuas”, subrayó.

Feria de Flores y Colombiamoda

La Task Force opera en las dos semanas de mayor movimiento turístico de Medellín en el año. Colombiamoda, que se celebra del 25 al 31 de julio en su edición más grande de la historia, espera reunir a 600 marcas, 12.000 compradores y cerca de 80.000 asistentes, con una derrama económica proyectada de 25 millones de dólares. La Feria de las Flores, que arranca el 31 de julio y cierra el 9 de agosto con el Desfile de Silleteros —edición 69—, proyecta generar 17.200 empleos y mover cerca de 240.000 millones de pesos en la economía local. El turismo en Medellín ya mueve cerca de 9 billones de pesos al año, con Estados Unidos como el principal mercado emisor internacional, con un gasto de 906.000 millones de pesos en 2025. Paralelamente, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento realizará un operativo de bienvenida en los dos aeropuertos y la Terminal del Norte, con música en vivo, expresiones culturales y recomendaciones de seguridad turística para los visitantes que lleguen durante las dos semanas de eventos. Lea más: Un millón de turistas y Antioquia solo tuvo 15 de 699 proyectos de Fontur Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas