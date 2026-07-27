Medellín se alía con el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. en un ‘Task Force’ para blindar la Feria de las Flores

El alcalde Federico Gutiérrez lanzó este lunes 27 de julio la Task Force Medellín 2026, una fuerza conjunta entre Colombia y Estados Unidos que operará entre el 28 de julio y el 10 de agosto, los días de mayor afluencia turística en los que se realizará con Colombiamoda y la Feria de las Flores.
La ciudad espera recibir a más de 65.000 turistas nacionales e internacionales y cerca de 300.000 visitantes adicionales por las terminales de transporte.
La Task Force integra al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), US Marshals, Interpol, Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. A través de plataformas como Angel Watch, NCMEC y las bases de datos de Interpol, las autoridades podrán verificar antecedentes, identificar alertas internacionales y anticipar riesgos en tiempo real.
”Todo el que tenga buenas intenciones con la ciudad y con su gente es bienvenido. No son bienvenidos aquellos que creen que pueden venir a ultrajar a nuestras mujeres y a abusar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese delito, que es el peor de todos, hay que eliminarlo por completo”, dijo Gutiérrez.
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