Medellín produce 60 toneladas más de basura al día este año: ¿qué pasa?

Medellín produce cada vez más basura. Durante los primeros dos meses de este año, la capital antioqueña incrementó su promedio de basuras recolectadas en 60 toneladas diarias. Mientras al cierre de 2025 ese indicador se situó en 2.068 toneladas diarias, durante enero y febrero de 2026 ese promedio se ubicó en 2.128 toneladas diarias.
El tema no es aislado. Al cierre de 2025, la ciudad ya había terminado el año con un incremento en la recolección de residuos sólidos. Mientras en 2024, todos los días se recogían en promedio 1.926 toneladas, ese estimado se ubicó en 2.068 toneladas diarias en 2025, lo que equivale a una variación del 7,42% (140 toneladas más cada día).
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Según advierte Gustavo Adolfo Castaño Galvis, gerente de Emvarias, la situación está atravesada por múltiples variables, que van desde un incremento de la población, hasta un cambio en los usos del suelo en varios barrios.
“Hemos identificado varios temas por los cuales se ha incrementado el número de toneladas que están llegando diariamente al relleno, no solo de Medellín, sino de todos los municipios. Básicamente la población sigue aumentando. Al aumentar la población, son más los residuos que se nos están generando. Hay otro tema muy importante, mucho extranjero que está llegando y producto de eso también hay muchos sitios que nos han cambiado su uso”, apuntó el funcionario.