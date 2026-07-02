Medellín adjudica obras e interventoría del ReCreo Cultural Ciudad del Río

La Alcaldía de Medellín adjudicó oficialmente las obras del ReCreo Cultural Ciudad del Río, una de las apuestas más importantes de esta administración para ampliar la infraestructura cultural de la ciudad y fortalecer las oportunidades para artistas, creadores y emprendedores de la economía creativa.
El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X, donde aseguró que el proyecto ya tiene contratista y que también fue adjudicada la interventoría, lo que permitirá iniciar la fase de construcción de esta obra, considerada uno de los doce grandes ReCreos contemplados en el actual Plan de Desarrollo.
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“Seguimos cumpliéndole a nuestra gente”, expresó Gutiérrez al confirmar el inicio de un proyecto que, según indicó, transformará la oferta cultural de Medellín y consolidará nuevos espacios para el desarrollo de las industrias creativas.