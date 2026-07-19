¿Raspando la olla? Luego de la segunda vuelta, entidades del Estado firmaron más de 43.000 contratos por $7,6 billones

Tras desarrollarse la segunda vuelta presidencial el pasado 21 de junio, donde el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, perdió con el abogado y aspirante de la oposición, Abelardo de la Espriella, las entidades del Estado aprovecharon el levantamiento de la Ley de Garantías para firmar un total de 43.092 contratos.
Así lo reveló un informe de la corporación Transparencia por Colombia, que revisó la información registrada en las plataformas SECOP I y SECOP II, donde se consolidan los detalles de la contratación pública.
De acuerdo con este informe, entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 se firmaron contratos cuyo valor aproximado es de 7,6 billones de pesos. De ese total, las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por un valor de 3,4 billones de pesos, lo que equivale al 45% del valor total contratado en esas tres semanas.
Lo preocupante de los contratos firmados por el gobierno de Gustavo Petro, según la corporación, es que el 66 %, es decir, 2 de cada 3 contratos, se hicieron de forma directa, algo que incrementa los riesgos de corrupción al reducir la competencia y permitir una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones.
Asimismo, dentro de esa contratación directa, el tipo de vínculo más frecuente fue el de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSAG), que representó el 96% de todos los contratos directos.