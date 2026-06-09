Una paisa lucha por su vida en México: cayó en coma tras dar a luz y su familia pide ayuda

La bebé María Victoria nació el 6 de junio en Ciudad de México y su madre alcanzó a tenerla en brazos unos instantes. Horas después, todo cambió cuando a su mamá, María Fernanda Rodríguez, le aplicaron un medicamento al que es alérgica, situación que la mantiene en un coma inducido luchando por su vida.

Desde que estaba en el colegio, María Fernanda, o “Mafe” como le dicen sus seres queridos, tenía claro que quería ser empresaria. Mientras cursaba el bachillerato comenzó a construir su propia marca de ropa, llamada True Addiction, un proyecto que nació de su espíritu emprendedor y que años más tarde la llevaría a perseguir uno de sus mayores sueños: abrirse camino fuera de Colombia.

También le puede interesar: La silla de ruedas de Héctor León ya tiene el motor para moverse por las lomas de San Antonio de Prado, Medellín

Tras estudiar Comercio, la joven antioqueña decidió apostar por ese proyecto y hace aproximadamente tres años se trasladó a México con la intención de conquistar un nuevo mercado. Allí continuó desarrollando su marca, construyó una nueva vida y encontró el amor. “Ha sido muy perseverante. Nunca se ha rendido. Le han pasado miles de cosas y siempre ha sacado su empresa adelante”, dice su hermana.

Poco después, se enamoró de un hombre mexicano y llegó otro de los sueños que había anhelado durante años: convertirse en madre.

Tras el parto, médicos del hospital le suministraron a María Fernanda Rodríguez ketorolaco, un antiinflamatorio de uso común para el manejo del dolor postoperatorio. Su organismo reaccionó de manera severa: se le cerraron las vías respiratorias y sufrió un paro cardiorrespiratorio de siete minutos.

“Ella no sabía que era alérgica. Nunca había tenido una reacción de ese tipo”, contó su hermana Stefanie Rodríguez. Según la familia, tampoco le realizaron pruebas de alergia previas al procedimiento.

Hoy María Fernanda permanece en una unidad de cuidados intensivos bajo coma inducido. Durante su hospitalización contrajo además una bacteria, lo que ha complicado aún más su estado de salud. Su madre viajó de urgencia desde Colombia el domingo 7 de junio, cuando ya se había desencadenado la crisis.