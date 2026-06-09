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Una paisa lucha por su vida en México: cayó en coma tras dar a luz y su familia pide ayuda

María Fernanda Rodríguez, una emprendedora antioqueña de 28 años que vivía en Ciudad de México, entró en coma después de que un medicamento le provocara un paro cardiorrespiratorio de siete minutos tras dar a luz. Su familia lanzó una campaña para ayudar a costear una deuda hospitalaria que ya supera los 90 millones de pesos y crece cada día.

  • María Fernanda es una emprendedora que soñaba con llevar su marca a México. Hoy, enfrenta una grave crisis de salud difícil de costear en dicho país. Foto: cortesía.
    María Fernanda es una emprendedora que soñaba con llevar su marca a México. Hoy, enfrenta una grave crisis de salud difícil de costear en dicho país. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La bebé María Victoria nació el 6 de junio en Ciudad de México y su madre alcanzó a tenerla en brazos unos instantes. Horas después, todo cambió cuando a su mamá, María Fernanda Rodríguez, le aplicaron un medicamento al que es alérgica, situación que la mantiene en un coma inducido luchando por su vida.

Desde que estaba en el colegio, María Fernanda, o “Mafe” como le dicen sus seres queridos, tenía claro que quería ser empresaria. Mientras cursaba el bachillerato comenzó a construir su propia marca de ropa, llamada True Addiction, un proyecto que nació de su espíritu emprendedor y que años más tarde la llevaría a perseguir uno de sus mayores sueños: abrirse camino fuera de Colombia.

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Tras estudiar Comercio, la joven antioqueña decidió apostar por ese proyecto y hace aproximadamente tres años se trasladó a México con la intención de conquistar un nuevo mercado. Allí continuó desarrollando su marca, construyó una nueva vida y encontró el amor. “Ha sido muy perseverante. Nunca se ha rendido. Le han pasado miles de cosas y siempre ha sacado su empresa adelante”, dice su hermana.

Poco después, se enamoró de un hombre mexicano y llegó otro de los sueños que había anhelado durante años: convertirse en madre.

Tras el parto, médicos del hospital le suministraron a María Fernanda Rodríguez ketorolaco, un antiinflamatorio de uso común para el manejo del dolor postoperatorio. Su organismo reaccionó de manera severa: se le cerraron las vías respiratorias y sufrió un paro cardiorrespiratorio de siete minutos.

“Ella no sabía que era alérgica. Nunca había tenido una reacción de ese tipo”, contó su hermana Stefanie Rodríguez. Según la familia, tampoco le realizaron pruebas de alergia previas al procedimiento.

Hoy María Fernanda permanece en una unidad de cuidados intensivos bajo coma inducido. Durante su hospitalización contrajo además una bacteria, lo que ha complicado aún más su estado de salud. Su madre viajó de urgencia desde Colombia el domingo 7 de junio, cuando ya se había desencadenado la crisis.

La cuenta que no para de crecer

A la angustia médica se suma una presión económica que se acumula con cada hora. María Fernanda no contaba aún con residencia permanente en México ni con cobertura médica en ese país. Ella y su pareja habían ahorrado para los gastos del parto, pero la emergencia los desbordó: la deuda hospitalaria ya supera los 90 millones de pesos colombianos y sigue aumentando cada día según los medicamentos y procedimientos requeridos.

La pequeña María Victoria, quien nació con un mes de prematurez, ya recibió el alta médica y está al cuidado de su padre y su abuela materna en Ciudad de México mientras su mamá sigue en UCI.

Es por esto que su familia pide ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para lograr acuerdos de pago y acompañamiento médico en ese país, ya que por su grave estado de salud no es posible trasladarla a Colombia. Mientras tanto, su familia espera que se recupere pronto para que pueda reunirse con sus seres queridos, incluyendo a su hija recién nacida.

Quienes quieran ayudar a la familia pueden comunicarse al número 311 642 9512.

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