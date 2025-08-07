Así fue la masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe por el Centro de Medellín y en otras ciudades

Como estaba previsto, desde las 9:00 a.m. de este jueves 7 de agosto, ciudadanos en Medellín se concentraron para realizar la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse hace unos días la condena en primera instancia en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Le puede interesar: Atención: Expresidente Uribe asegura que ya está “formalizado como preso” Con banderas, pitos y pancartas, vestidos de blanco, los asistentes recorrieron parte de la avenida Oriental, en el centro de la capital antioqueña, por zonas como La Playa y San Antonio. Hacia el mediodía, cuando las personas terminaron la manifestación en el sector de La Alpujarra, una leve lluvia comenzó y la gente se empezó a dispersar. La asistencia fue masiva, como quedó registrado en fotos y videos.

En medio de los asistentes se vieron familiares del expresidente, entre los que resaltó su hijo Jerónimo Uribe, quien incluso dio un breve discurso. “Me da tristeza tener que marchar por la inocencia de Álvaro Uribe, porque esa inocencia es una verdad incuestionable. Yo marcho, más que por la inocencia de Álvaro Uribe, porque pueda continuar la lucha en contra del narcosocialismo que nos quieren imponer en libertad”, dijo desde una tarima el hijo del expresidente.

Acto seguido sostuvo que marcha en contra de la supuesta instigación a la violencia de parte del presidente Gustavo Petro y su senador más poderoso: “Días antes del intento del magnicidio en contra de Miguel Uribe Turbay, el presidente de la República instigó violencia en contra de su familia. Días antes y días después del juicio que absolvió a Santiago Uribe Vélez, el presidente llamó a la justicia, cobarde, corrupta y timorata. Durante el juicio a Álvaro Uribe Vélez, y después de su condena, el presidente Petro ha hecho más de 20 publicaciones criminalizando a la familia Uribe Vélez, instigando odio contra la familia Uribe Vélez, condicionando a la familia contra la familia Uribe Vélez”.

En la manifestación de Medellín se vio a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente Uribe, entre los asistentes. FOTO Cortesía

“Viva la libertad de Uribe” y “Uribe inocente” son algunas de las consignas que gritan los asistentes a la manifestación. Algunos llevaron incluso silletas con mensajes de defensa al recién condenado expresidente, quien cuenta con el apoyo de simpatizantes en todo el país, quienes convocaron este 7 de agosto a la concentración, que catalogaron “gran marcha por la democracia y las libertades”.

Desde el partido Centro Democrático informaron que en el caso de Antioquia, solo se haría dos marchas oficiales. Una en Medellín, en la Avenida Oriental con La Playa, desde las 9:00 a.m. La otra con inicio a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina, en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

“Reiteramos que no habrá otras movilizaciones oficiales en el departamento. Invitamos a los ciudadanos a sumarse de manera pacífica y respetuosa”, indicaron desde la colectividad. Por lo pronto, las autoridades no han informado sobre situaciones adversas de orden público. La manifestación en Medellín transcurre con tranquilidad y en condiciones de seguridad.

La fecha elegida para estas manifestaciones no es casualidad: coincide con el inicio del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se posesionó en 2022, siendo un claro mensaje de oposición, además por la importancia en la celebración de esta fecha.

En Bogotá, Cali y otras ciudades también marcharon

Con el lema “Marchamos por Álvaro Uribe, por la democracia y las libertades en Colombia”, simpatizantes del expresidente salieron este jueves no solo a las calles de Medellín, sino de más de 30 ciudades del país, y también en el exterior.

En Bogotá, la jornada se ha desarrollado bajo fuertes lluvias, pero eso no ha detenido a los ciudadanos que, paraguas en mano, avanzan hacia la Plaza de Bolívar. Las imágenes muestran pancartas, banderas y cánticos que repiten el mensaje de inconformidad con el fallo judicial. “¡Uribe inocente!” se escucha entre la multitud que poco a poco va copando el centro de la capital. Según el más reciente balance de las autoridades, hacia el mediodía se adelantan 26 actividades públicas en todo el país: 18 concentraciones y ocho marchas distribuidas en 25 municipios y Bogotá, en al menos 21 departamentos.

En Cali, todos los manifestantes que se congregaron desde primeras horas en el tradicional Parque de las Banderas emprendieron ya el recorrido hacia la Plazoleta Jairo Varela, epicentro de las manifestaciones políticas en esa ciudad. En Bucaramanga, la movilización se dirige a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, tomando la carrera 27 para conectar con la calle 36 y descender al centro de la ciudad. Mientras tanto, en Valledupar, los simpatizantes de Uribe se dieron cita en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, desde donde avanzan hacia el Parque de las Madres, sobre la carrera 9.

En otras ciudades como Cartagena, Neiva, Cúcuta y Barranquilla los ciudadanos se unieron a la movilización. FOTOS Tomadas de @MariaFdaCabal