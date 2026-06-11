Iván y Marlon motilan gratis en el Parque Bolívar de Medellín y les hacen fila

Si en algún momento no tiene dinero para un corte de cabello, no se preocupe, que en el Parque Bolívar, en pleno centro de Medellín, hay dos barberos que motilan gratis. Marlon Uribe Aristizábal e Iván Rodríguez Hernández llegan los lunes, miércoles y viernes desde las 8:00 a.m. con todos sus implementos; se ubican justo al lado de la estatua ecuestre de Simón Bolívar. Poco les importa el clima que esté haciendo, sea con sol o con lluvia, se disponen a dejar “pispo” a quien se acerque. Y ojo, se puede pensar que solo motilan a habitantes de calle, o que las herramientas que utilizan son de mala calidad, y ni lo uno ni lo otro. Tanto Marlon como Iván tienen todo lo que fácilmente se puede encontrar en cualquier barbería y a eso se suma un gran detalle: su carisma. Lea más: Envigado capacitará a centros de estética para dar primeros auxilios psicológicos Ambos llevan cortando cabello aproximadamente 10 años —tiempo en el que también se han dedicado a otras cosas—, e incluso, tienen su título de barbería. Hace unos cuatro meses decidieron poner su arte al servicio de la comunidad más necesitada.

Marlon Uribe, motilando a uno de sus clientes en el Parque Bolívar. FOTO Julio Herrera.

Ya tienen su clientela, pues producto de su constancia son muchos los que los distinguen y saben a dónde ir si el cabello empieza a salirse de control. Siempre están atentos al detalle y son minuciosos, así como se requiere en este oficio, pero lo suficientemente ágiles como para atender a varios en un solo día. Cada uno, durante una mañana movida, atiende entre 5 y 7 personas, y aunque no lo crean, en ocasiones se hace fila. La única condición que tienen para sus clientes es que lleguen con el cabello limpio. Es así como pueden garantizar un trabajo eficiente y un buen resultado. Un ‘gana gana’ que se traduce en práctica para el barbero y estética para el usuario.

De la academia a las calles

Marlon e Iván se formaron en la Academia Venus Belleza y Moda, y aunque llegaron allí sin saber mucho de barbería, siempre estuvieron dispuestos a aprender. Como en todo proceso, hay una parte teórica y otra práctica. Claramente, la segunda es la que más les gustaba —hasta ahora sigue siendo así—, pero gracias a la primera es que pudieron entender qué tipo de corte era el más indicado para una u otra persona.

Las prácticas que hacían en aquel entonces no difieren mucho de la labor que desempeñan actualmente en el Parque Bolívar: con su máquina y sus tijeras, le cortaban el cabello gratis a quienes llegaban a las instalaciones de la academia. Lo que sí cambió es que años atrás tardaban más para motilar, y ahora pueden dejar listos a dos en el tiempo que le dedicaban solo a uno. Eso sí, con la misma precisión de siempre. “Es muy gratificante porque es una labor que Dios nos permite compartir con ellos, porque él nos bendijo con nuestras manos para poder cambiar rostros y estilos”, dijo Marlon.

Ambos cuentan con todos los implementos necesarios para los cortes de cabello, desde máquinas inalámbricas hasta tijeras profesionales. FOTO Julio Herrera.

Por su parte, Iván agregó: “La reflexión de todo esto es que la barbería va más allá de cortar cabello. Uno conoce muchas historias, aprende de las personas y entiende el valor de un buen trato”. Aunque ya tienen más experiencia y muchos dirán que cada obra debe ser remunerada, Marlon e Iván no le cobran a los que motilan en el Parque Bolívar. Sea habitante de calle, un profesional o cualquier otra persona, solo le piden a cambio un “gracias”. Con eso les es más que suficiente.

El respaldo de su clientela

A los dos les hacen fila, como si se tratara de una de las barberías más cotizadas de Medellín. Entre risas y chanzas, cada uno sabe que se atiende en orden de llegada y que se debe respetar el turno. Para amenizar la espera hay música: salsa, merengue, baladas, todo gracias a un baflecito que Marlon e Iván tienen y que entre todos cuidan. Si bien el ambiente del Parque Bolívar es algo pesado —tanto de día como de noche— muchos de los que frecuentan sus inmediaciones saben que los lunes, miércoles y viernes van dos barberos a motilar en horas de la mañana, así que en vez de hostigarlos los reciben de la manera más cálida posible. “Es una labor muy bonita la que ellos hacen. Uno que anda en el rebusque no siempre tiene plata para motilarse, entonces agradece que vengan aquí y nos colaboren”, dijo uno de los clientes.

El precursor y el maestro

Por los laditos, mientras Marlon e Iván motilan, está pendiente Rubén Borja Cuello, el profesor que les enseñó barbería cuando estudiaron en la Academia Venus, y quien, podría decirse, fue uno de los pioneros de este tipo de jornadas en el centro de Medellín donde se recorta el cabello gratis. Lleva más de 20 años en la profesión, y para él, lo más gratificante es ver el progreso de quienes en su momento fueron sus alumnos.

Varias personas esperando su turno para que los motilen. FOTO Julio Herrera.