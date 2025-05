Según informaron los directivos del Colegio Euskadi, ubicado en la carrera 10 con la calle 16A Sur, el lodo causado por el represamiento de la quebrada La Aguacatala terminó metiéndose en todas las instalaciones del centro educativo que le presta sus servicios a cerca de 110 niños, llevándose lo que encontró a su paso.

La carrera 10 hace una batea justo a la altura de nuestro colegio y la guardería Mañanitas, por lo que el agua que se desbordó de la quebrada buscó una salida y justo eso hizo sobre el colegio. Por eso arrasó toda la madrugada con nosotros. Se llevó libros, material didáctico, un montón de cosas. Usted viene y todos los salones están invadidos de lodo. No tenemos pérdidas humanas gracias a Dios, pero tengo 110 niños desescolarizados porque en el momento no tenemos cómo darles clases. Ayer no teníamos ni luz ni agua, hoy al menos hay energía”, detalló una de las directivas que se comunicó con EL COLOMBIANO.

Según los afectados, el lodo no solo bloqueó la vía de acceso a la institución, sino que además comenzó a generar una presión sobre los muros del colegio que pueden convertirse en un nuevo factor de riesgo que se habría mitigado si –según ellos– la situación se hubiera atendido prontamente por los organismos de socorro.