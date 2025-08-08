En video | Sinfónica de la Universidad de Antioquia tocó junto a la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur

La Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Seguridad y Convivencia realizaron, en el marco de la Feria de las Flores un acto especial en el que las pasiones por la música y el fútbol se unieron para dar un gran espectáculo.
En la Plaza Gardel, los integrantes de la sinfónica de la Universidad de Antioquia tocaron junto a los miembros de la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur en una noche donde el fútbol se vivió en paz y a otro ritmo, lejos de la cancha, pero con los instrumentos que adornan la fiesta en el Atanasio Girardot.