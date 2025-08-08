Programación de Feria de las Flores 2025: estos son los mejores 10 planes para el sábado 9 de agosto

La Feria de las Flores 2025 ya está próxima a terminar, pero aún quedan decenas de eventos pensados para todas las edades y todos los gustos. En el penúltimo día de feria, las actividades disponibles incluyen conciertos, desfiles, recorridos e incluso eventos deportivos. A continuación, le presentamos una selección de 10 planes que no se puede perder en este último fin de semana de la Feria de las Flores, para disfrutar de uno de los eventos más tradicionales que se celebra cada año en Medellín. Lea: Tradición sobre ruedas: así fue el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

1. Súper Concierto de la Feria de las Flores 2025

Uno de los eventos musicales más esperados de la Feria de las Flores es el Súper Concierto, el cual reúne artistas nacionales e internacionales en un mismo escenario. Este año, los encargados de poner a bailar y cantar a los paisas serán Juan Luis Guerra, Fuerza Regida, Juanes, Victor Manuelle, Blessd y Nelson Velásquez. El show se realizará en el Estadio Atanasio Girardot y las boletas están disponibles en TuBoleta. Los precios van a partir de 166.000 pesos. Las puertas estarán abiertas desde las 4:00 p.m. y el concierto iniciará a las 8:00 p.m.

2. Desfile Tributo Héroes de la Patria

Este evento busca rendirle homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía. El desfile, en el que participarán motos antiguas y clásicas y vehículos militares y superdeportivos, saldrá de al frente de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot a las 11:00 a.m. y llegará a la Fonda La Chula, ubicada en Las Palmas. Tulio Recomienda será el edecán de este año, en este espacio que es una muestra de respeto y solidaridad con los uniformados colombianos.

3. Tablado musical San Cristóbal

En el escenario de Feria de las Flores ubicado en este corregimiento, este sábado habrá una amplia oferta musical. En el Parque Central se presentarán Fruko y sus tesos, Alejo Urrea, Risa Loca, La Corporación y muchos más artistas locales. La entrada es gratuita y el espectáculo iniciará a las 6:00 p.m. y finalizará a las 11:00 p.m.

Este jueves fue el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. FOTO Manuel Saldarriaga

4. Cultura Parque en El Poblado

Cultura Parque es una iniciativa que busca fomentar el uso del espacio público como un lugar de encuentro y convivencia. En la Feria de las Flores, este evento se ha realizado en varias locaciones y este sábado regresará al Parque El Poblado, donde habrá una programación cultural gratuita de teatro, música, circo y literatura para toda la familia. Las actividades están programadas de 5:00 p.m. hasta 9:00 p.m., horario en el que el objetivo es darle vida a uno de los sitios más concurridos de la ciudad. Le puede interesar: Así fue el Trueque de Flores entre silleteros: intercambiaron crisantemos, hortensias y más

5. Desfile de chivas y flores

Este es uno de los desfiles principales de la Feria. En 2025 llegará a su edición 23 para seguir exaltando el arte, la cultura y la tradición que enmarcan los camiones de escaleras, líneas o “chivas”. Este evento iniciará a las 12:00 p.m. y saldrá del Puente de Guayaquil, recorrerá la Avenida Regional y terminará en la Avenida Ferrocarril. Las entradas para las graderías están disponibles en Ticket Express y el precio es de 66.000 pesos.

6. Tablado musical San Antonio de Prado

En este escenario musical, este sábado los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Pipe Calderón, Jorge Grajales y su orquesta, DJ Dagorx y muchos más. El espectáculo se llevará a cabo en el Parque Central del corregimiento. La entrada es gratuita y el evento será de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Turistas y locales han llenado las calles de Medellín en esta semana de Feria. FOTO Manuel Saldarriaga

7. Semana Cultural Silletera

En el parque central del corregimiento Santa Elena continúa la Semana Cultural Silletera, con actividades desde las 11:00 a. m. hasta las 11:59 p. m., organizadas con recursos del Presupuesto Participativo. Hay presentaciones musicales, exhibiciones artísticas, talleres y oferta gastronómica local.

8. Festival Parrandero

En el Centro Comercial Terminal del Sur, ubicado en El Poblado, este sábado se llevará a cabo el Festival Parrandero, un concierto que reúne a algunas de las agrupaciones y artistas más destacados de este género musical. En este escenario, las personas disfrutarán con los éxitos de Libardo Corrales y de Los de Yolombó, y se pondrán a bailar con la viejoteca parrandera. El show será de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

9. De ruta por las fincas silleteras

En este recorrido organizado por el Parque Arví podrá conocer de cerca la tradición silletera y los jardines de los que salen las flores que inundan las calles durante época de feria. Podrá elegir entre 1 y 4 fincas: El Pensamiento, Abuela Sarito, Reserva El Silletero y Los Londoño. El ingreso incluye el transporte desde el Parque Arví hasta la finca, una charla silletera, la participación en la elaboración de una silleta y seguro contra accidentes. El tour es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y para más información puede visitar este sitio web.

Silletero de Santa Elena construyendo una silleta tradicional. FOTO Manuel Saldarriaga

10. Festival de la Trova Orquídea de Oro