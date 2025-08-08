Alcaldía de Bogotá está tras la pista de mujer armada que habría comenzado los disturbios en el Movistar Arena

La expectativa por el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá se vio empañada por una serie de disturbios que ahora son objeto de investigación. El foco principal de las autoridades es una mujer que fue grabada amenazando con un cuchillo a otros asistentes, según reveló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. En redes sociales la tachan como la culpable de todo. Le puede interesar: ¿Roy Barreras tantea apoyo liberal para su aspiración presidencial? Se reunió con César Gaviria En una entrevista con Blu Radio, Quintero confirmó que la prioridad es identificarla y judicializarla, ya que como muchas otras personas la han determinado como la que “comenzó” parte la batalla campal que se vivió en ese lugar. Para las autoridades representa un peligro para la sociedad.

“Ella está siendo investigada para identificar claramente quién es porque es necesario judicializar a todas las personas violentas que actuaron ese día”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que, si bien circulan nombres en redes sociales, aún no se ha confirmado su identidad plena. Para ello, se encuentran revisando las cámaras de seguridad del recinto y tomando declaraciones a los testigos de hecho para saber con exactitud cuál fue su participación en los disturbios que generaron la cancelación del concierto de la banda argentina.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero. FOTO: Tomada de X @GAquinteroA

El secretario de Gobierno de Bogotá también señaló que investigan si la mujer pertenece a alguna barra de fútbol y solicitarán la colaboración de estos grupos para avanzar en la identificación. “Estamos confirmando a qué barra pertenece. Vamos a hablar con las barras para que nos ayuden, de alguna manera, a saber quién es la persona”, precisó el secretario.

Desde la Procuraduría se pronunciaron sobre lo ocurrido

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana de Bogotá un informe detallado sobre las acciones de prevención en espectáculos públicos, con el fin de evaluar si en el escenario contaban con todos los requerimientos para atender este tipo de sucesos. También pidieron información detallada sobre los hechos violentos atribuidos a los presuntos hinchas de varios equipos de fútbol, ya que esa diferencia habría sido el detonante de la pelea.

La solicitud incluyó igualmente un reporte sobre cómo se evitarán futuros incidentes, después de que los disturbios en el Movistar Arena dejaran un rastro de caos con sillas y canecas usadas como proyectiles, entre otros objetos. Por otra parte la productora SILRA Eventos y Producciones, quien se encargó del evento en el Movistar Arena, aseguró a través de un comunicado que el concierto cancelado no tendrá nueva fecha en la capital del país.