Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Cuatro antioqueñas fueron convocadas a microciclo de la Selección Colombia Sub-17 femenina

Las dirigidas por Carlos Paniagua se preparan para el Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos.

    La Selección Colombia Sub-17 femenina inicia otro microciclo de preparación para el Mundial de Marruecos. FOTO: Cortesía FCF
Luz Élida Molina Marín
08 de agosto de 2025
bookmark

El técnico Carlos Paniagua continúa con los microciclos de preparación con la Selección Colombia femenina de la categoría Sub-17 para el Mundial que se realizará en Marruecos.

Entre las elegidas por el técnico Paniagua hay cuatro antioqueñas de los clubes Formas Íntimas, Independiente Medellín y CD Antioquia Beach, para este ciclo de trabajos en el que las jugadoras disputarán dos compromisos amistosos.

Las elegidas deben presentarse a la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, desde el 11 de agosto y hasta el 18 del mismo mes. El día siguiente viajarán a Chile para disputar dos encuentros amistosos los días 21 y 23.

Las elegidas para el microciclo

Ana Clavijo, Millonarios Fc

Angélica Castillo, Dskc Ecnl 08 (USA)

Camila Cortés, Independiente Santa Fe

Daniela Todd, Miami Futbol Academy (USA)

Ella Grace Martínez, Club Ascent (USA)

Isabella Amado, Millonarios Fc

Isabella Santa, Deportivo Cali

Karen Angulo, Escuela Sarmiento Angulo

Laura Cano, Formas Íntimas

Laura Carreño, Botín de oro

London Samantha Crawford, Gwinnett Soccer Academy (USA)

María Baldovino, Junior

María Hoyos, América de Cali

María Ceballos, Formas Íntimas

María Tejada, Independiente Medellín

María Castrillón, CD Antioquia Beach

Melany Díaz, Independiente Santa Fe

Melanie Alzate, Millonarios FC

Shaira Collazos, Millonarios FC

Sofía García, Real Santander

Valery Valencia, Independiente Santa Fe

Vanessa Puerta, Susa FC Academy (USA)

Yadira Vega, La Villa

