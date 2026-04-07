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Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas

Dentro de los cabecillas que se mantienen con el beneficio está alias El Montañero. A Carlos Pesebre, Douglas, Lindolfo y otros se lo retiraron.

  • Desde 2022, los principales cabecillas de estructuras armadas del crimen organizado participan de diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga
    Desde 2022, los principales cabecillas de estructuras armadas del crimen organizado participan de diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 3 horas
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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, revocó parcialmente este martes la suspensión de órdenes de captura en contra de varios de los cabecillas que hacen parte de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, luego de que se desatara un intenso debate por dicha decisión.

A través de una entrevista en la emisora Caracol Radio, la jefa del ente acusador señaló que la decisión ya se había comunicado desde la noche del pasado lunes al Inpec.

En contexto: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, dijo Camargo.

Según trascendió, en total fueron 16 los cabecillas a los que se les revocó el beneficio.

El listado aparece encabezado por Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Sebastian Murillo Echeverri, alias Lindolfo; y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Chata.

Lea también: “Hay una persecución”: Mesa de Paz de Itagüí reacciona a reversazo de la Fiscalía con órdenes de captura

También les fue revocada la suspensión a Juan Fernando Álvarez, alias Juan XXIII; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yervas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; y Paulo Andrés Torrez Flórez, alias Pocho.

Los cabecillas que siguen con suspensión de captura

Entre tanto, también se conoció la lista de los cabecillas a los que se les mantuvo la suspensión vigente, la cual está integrada por Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.

Siga leyendo: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

Cabe recordar que dentro de este último grupo, han generado especial controversia la suspensión de las órdenes a cabecillas como alias El Montañero, quien es señalado de ser uno de los líderes de la banda El Mesa, estructura a su vez involucrada en una escalada violenta en regiones como el Oriente antioqueño.

Cabecillas de la Mesa de Paz. De izquierda a derecha: alias Perica, “Alber”, “Juan 23”, “el Montañero” y “Mundo Malo”. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Cabecillas de la Mesa de Paz. De izquierda a derecha: alias Perica, “Alber”, “Juan 23”, “el Montañero” y “Mundo Malo”. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.

Al interior de los organismos de seguridad se conoció la versión de que El Montañero estaría muy cerca de ser arrestado por cuenta de varios procesos e investigaciones que ya tenía encima.

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