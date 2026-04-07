Esta es la lista de cabecillas de Medellín a los que la Fiscalía les revocó la suspensión de capturas

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, revocó parcialmente este martes la suspensión de órdenes de captura en contra de varios de los cabecillas que hacen parte de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, luego de que se desatara un intenso debate por dicha decisión.

A través de una entrevista en la emisora Caracol Radio, la jefa del ente acusador señaló que la decisión ya se había comunicado desde la noche del pasado lunes al Inpec.

En contexto: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, dijo Camargo.