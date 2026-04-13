Policía amplía sus líneas para la atención de denuncias y emergencias ciudadanas

La Policía Nacional anunció que en Colombia, incluyendo Medellín y su área metropolitana, se ampliaron las líneas de atención a la ciudadanía, con servicios específicos, dependiendo de las necesidades para tener una mayor eficiencia en las denuncias y resoluciones de los casos.
El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, señaló que “más que números telefónicos, estos mecanismos son líneas de respuesta inmediata que permiten transformar las alertas en intervenciones concretas, entendiendo que detrás de cada amenaza, extorsión o hecho delictivo hay una persona o una comunidad que requiere atención, orientación y protección efectiva”.