Así fue el lanzamiento del libro de los 350 años de Medellín: una profunda mirada al pasado y una ambiciosa propuesta para el futuro

Este jueves 6 de noviembre en el Museo de Antioquia se realizó el lanzamiento del libro sobre los 350 años de Medellín, un ejercicio liderado por EL COLOMBIANO, que contó con la participación de decenas de voces y manos entre empresas, entidades, académicos, empresarios y soñadores que ayudaron a tejer el pasado de la ciudad con su presente y su futuro, a través de una profunda revisión de su historia, ofreciendo nuevas miradas a hechos ampliamente conocidos y otros poco escrutados; pero también de una polifonía de voces que trazaron las ideas del futuro.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4