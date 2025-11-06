Así fue el lanzamiento del libro de los 350 años de Medellín: una profunda mirada al pasado y una ambiciosa propuesta para el futuro

Este jueves 6 de noviembre en el Museo de Antioquia se realizó el lanzamiento del libro sobre los 350 años de Medellín, un ejercicio liderado por EL COLOMBIANO, que contó con la participación de decenas de voces y manos entre empresas, entidades, académicos, empresarios y soñadores que ayudaron a tejer el pasado de la ciudad con su presente y su futuro, a través de una profunda revisión de su historia, ofreciendo nuevas miradas a hechos ampliamente conocidos y otros poco escrutados; pero también de una polifonía de voces que trazaron las ideas del futuro.

En el lanzamiento de esa especie que desde ahora es de colección y consulta seguramente obligatoria, estuvieron presentes tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el alcalde Federico Gutiérrez, quien resaltó la importancia de ese documento que fue posible, además del trabajo de varios periodistas, gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, Vélez, Dislicores, El Tesoro y Grupo Sura.

El alcalde Gutiérrez resaltó la conversación colectiva que impulsó este ejercicio y que ayuda a comprender mucho mejor cómo surgieron los procesos de industrialización y el surgimiento de fenómenos como la conquista del valle para convertirla en una ciudad moderna, pero también como la aparición de la violencia y el narcotráfico, momentos de quietud en la ciudad que, según reconoció el alcalde, fueron superados gracias al acuerdo social implícito que siempre mantuvo la ciudad entre su ciudadanía, las autoridades públicas, la academia y el empresariado. Ese acuerdo, apuntó Gutiérrez, tiene que mantenerse vigente para problemáticas puntuales que afronta Medellín, como la erradicación del hambre en más de 221.000 personas que hoy la padecen. El gobernador Rendón, por su parte, resaltó que Medellín llega a sus primeros 350 años convertidos en el segundo polo de atracción de turismo internacional del país, y que el futuro cercano ya largo plazo exige de la capital antioqueña que impulse el desarrollo y la competitividad de toda Antioquia redistribuyendo riqueza y bienestar con los otros 124 municipios, haciendo realidad el desarrollo de toda su historia que es lograr la salida al mar. Lea: Especial Medellín 350 años | “Hasta 1675 Medellín no existía para nada, era Aná”