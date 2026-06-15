La ‘Casa Mundialista’ de Itagüí la conocen aquí y hasta en Europa

En medio de la fiebre mundialista, la Federación Colombiana de Fútbol comentó que algunos espacios del Valle de Aburrá serían el epicentro de este certamen. Pero, a ojo cerrado, puedo asegurar que la verdadera “embajada mundialista” está en Itagüí, específicamente en la casa de los Quirós Parra. Cuando uno llega al barrio Los Naranjos, ni hay necesidad de preguntar por la mencionada “Casa Mundialista”, pues 51 banderas –48 de las de los equipos clasificados– ondean desde sus amplios balcones, dándole al inmueble más una apariencia de una sede de la ONU que una casa de familia. Además, tres enormes estandartes que reúnen los emblemas de Estados Unidos, Canadá y México, confirman que se ha llegado al sitio correcto. Pero la fiebre mundialista de esta pareja no solo se vive por fuera. Dentro de la hermosa vivienda todo resume pasión por el certamen futbolístico más importante y que cada cuatro años paraliza el mundo. No más al entrar, a uno lo recibe un “estirado” mesero de yeso que pese a su mueca snob viste una bufanda de la selección Colombia. Lea más: ¿Prohibido hablar en Español? FIFA causa polémica por limitar el idioma en ruedas de prensa del Mundial En la cocina hay portavasos alusivos al torneo. También por la sala se ve un enorme balón decorado con 300 banderas de selecciones mundialistas; y en el baño hay decoración sobre fútbol. Hasta por las paredes “reptan” mariposas amarillas de papel, que aluden a la decoración que luce hoy la camiseta de Colombia, inspirada a su vez en la obra de García Márquez. Y para acabar de rematar en uno de los muebles aparece el famoso Álbum Panini abierto –como si fuera una Biblia en el Salmo 91– justo en el apéndice de la Selección Colombia. Las dos páginas están casi completas y tienen pegada hasta la escasa estampa de Lucho Díaz.

Una tradición que sigue

Detrás de toda esta decoración están don Gustavo Quirós y la señora “Nena” Parra, una pareja que ha trascurrido su vida entre Itagüí y Estados Unidos y que con la peculiar decoración buscan también mantener viva una costumbre familiar. Don Gustavo comenta que la historia de la “Casa Mundialista” no empezó propiamente con él, sino con su cuñado, Pedro Pablo Parra Pulgarín –o como le dice él con cariño, el hombre de las 4P– hace unos siete u ocho mundiales atrás, según recordó. “Siempre cada que había un Mundial él estaba con su tema de las 32 banderas acá en Los Naranjos. Y cuándo se acababa el Mundial, regalábamos esas banderas. Por eso al otro Mundial tocaba volver a empezar a conseguirlas. Lastimosamente, Pedro Pablo falleció y entonces hace ya dos mundiales que somos nosotros los que seguimos esta tradición que empezó él”, detalló.

Don Gustavo comentó que a raíz de que Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022, esa vez la decoración fue más bien poca, pero aún así se las arreglaron para honrar la tradición. “Estuvimos con los ánimos muy bajos y entonces sí decoramos, pero con banderines más bien pequeños. ¡Pero este año sí la hicimos con toda!”.

Tomó un año decorar la casa

Para la decoración de este mundial, Quirós y Parra comentaron que la preparación comenzó hace más de un año cuando la lista de clasificados a la cita orbital se iba definiendo con cada eliminatoria, hecho que muy seguramente le dejó muy buenos réditos a un vendedor de banderas al otro lado del mundo. “Íbamos mirando qué equipos se clasificaban y ahí le íbamos pidiendo a una hija que tenemos en Estados Unidos que nos comprara por internet la bandera de esa selección. Eso sí, la única bandera distinta a las 50 más que tenemos es la de Colombia, porque esa es una de más de 10 metros que cubre todo el balcón y que ponemos con mucho amor cuando juega la Selección. Porque siempre hay que apoyar al equipo de nosotros. Váyale bien o o váyale regular, nosotros siempre estaremos con él”, explicaron. Don Gustavo admite, entre risas, que el principal motor de la tradición es ella. “Ella es de las que dice ‘vamos a hacer’ y aquí se hace. Ella quiere seguir el legado de su hermano y aquí estaremos apoyándola en lo que sea para para seguir con esta tradición”, comentó. Tan animada está la cosa este año que los hijos de “Nena” siguen esta tradición desde Estados Unidos. En síntesis, hay un consulado en Miami, de la “embajada” del Fútbol de Itagüí. “Hacemos esto con pasión porque lo llevamos en el corazón hace muchos años y seguiremos con ella hasta donde nos den los ánimos”, detalló “Nena”.

Hasta de Bélgica los felicitan