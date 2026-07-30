Stefany Cuadrado voló y es la reina de la velocidad en los Juegos Centroamericanos, ¿cuántas medallas lleva?

Los dientes apretados le permitieron amainar el ardor de las piernas cuando, en los últimos metros de la prueba de velocidad de ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos de República Dominicana, Stefany Cuadrado hizo su esfuerzo máximo para imprimir en la bicicleta la fuerza que estaba haciendo en su tren inferior.
Su ahínco dio resultado. La velocista antioqueña, de apenas 20 años, puso tanta potencia en su sprint final que, aunque el plato de su bicicleta era grande y el piñón pequeño, lo que hace que mover las bielas sea difícil, Logró acelerar tanto que cruzó la meta primero que la mexicana Luz Daniela Gaxiola, vigente subcampeona del mundo en la categoría.