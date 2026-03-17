La avena más famosa de Medellín está en Campo Valdés: así nació hace 50 años el Saloncito Esmeralda

En una de las esquinas famosas de Campo Valdés venden las mejores avenas de Medellín, las de don Carlos, las de toda la vida. Eso dicen quienes han tenido la oportunidad de visitar el Saloncito Esmeralda que queda ubicado justo arriba de la parroquia El Calvario en la comuna 4 — Aranjuez, un granero con casi 60 años de historia que fue pionero en la zona y que ha pasado de generación en generación.
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Era 1968 cuando Carlos Miguel Jaramillo y su esposa Teresa de Jesús Úsuga empezaron a vender fritos y café en ese local luego de llegar a la capital antioqueña desde el municipio de Ituango en busca de una mejor vida. Dicho establecimiento ya llevaba por nombre “Saloncito Esmeralda”, pues así fue bautizado desde sus orígenes cuando la propiedad pertenecía a otro familiar.
A partir de ese momento empezó una historia llena de trabajo, constancia y calidez, pero sobre todo mucho sabor. En la década de los 70, al lado del Esmeralda, había un señor que vendía avenas. Su producto era muy consumido por los que habitaban ese barrio en aquella época; sin embargo, al poco tiempo murió y las personas no encontraron más alternativa que preguntarle a don Carlos si quizá vendía las mismas avenas. Él nunca conoció la receta de su vecino fallecido, pero se las ingenió para crear una propia y aprovechó la alta demanda para empezar a promocionar la bebida que cambiaría todo.