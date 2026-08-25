Juez levantó restricciones sobre la Consiliatura de la Universidad de Medellín

Un juzgado dio vía libre para que la Consiliatura de la Universidad de Medellín continúe operando en medio de la batalla jurídica que se libra en esa institución y que tiene en vilo la continuidad de su rector Néstor Raúl Posada. Según informó la universidad en un comunicado, la autorización se deriva de un proceso que cursa en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en el que se levantó una medida cautelar que pesaba sobre su órgano de gobierno más importante. En contexto: ¿Con la Consiliatura en stand by, quién tomará entonces las decisiones en la UdeM? “La Universidad de Medellín informa a su comunidad universitaria, egresados y a la opinión pública que, mediante Auto Interlocutorio N.º 899 del 21 de agosto de 2026, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín ordenó levantar la medida cautelar que suspendía los efectos de la Resolución N.º 3 del 26 de septiembre de 2025, mediante la cual se convocó a los egresados activos de la Universidad de Medellín a elegir a sus representantes ante la Consiliatura para el período 2025-2027”, informó la institución en un comunicado. “Con esta decisión, la Consiliatura continuará ejerciendo las funciones que le corresponden como máximo órgano de gobierno de la Institución, y la Universidad mantendrá el normal desarrollo de sus actividades académicas, investigativas, administrativas y de extensión”, agregó.

Desde el área jurídica de la universidad se expuso que en dicho proceso se viene discutiendo la validez de tres resoluciones emitidas en 2025. Pese a que sobre dos resoluciones se mantienen medidas cautelares, el juzgado levantó una restricción sobre una en la que se convocaba a una reunión donde se cambió la Consiliatura para el periodo en curso (2025 - 2027). Lea también: Exconcejala se mantuvo como presidenta de la Consiliatura en la U. de Medellín: ¿cómo lo logró? Las otras resoluciones están asociadas a una elección de cuatro asambleístas, que, no obstante, no han impedido que la Asamblea General de la institución continúe operando con sus restantes 86 asambleístas. De igual forma, en el auto, se fijó una caución de $265 millones para que, en caso de verse perjudicada en medio del proceso, la universidad pueda reclamar y resarcir daños sufridos.

El pulso jurídico continúa

Tal como lo había informado este diario a mediados de este año, fue por cuenta de un fallo emitido el pasado 16 de julio que la Consiliatura había quedado en stand by, cuando un juez consideró que ese órgano no podía seguir gobernando por cuenta del proceso de nulidad que cursaba sobre dichas resoluciones. En el fallo el juez le ordenó a la organización “abstenerse de continuar con cualquier actuación derivada de dichas resoluciones, hasta tanto se adopte una decisión de fondo sobre su validez. Lo anterior incluyendo las disposiciones de la asamblea celebrada en noviembre 6 del pasado año”. Si bien esa suspensión del pasado 16 de julio fue la que se levantó, todo este proceso se derivó a su vez de otro que va más avanzado y que ya llegó a segunda instancia, en el que el Tribunal Superior de Medellín consideró que la reconfiguración de la Consiliatura ocurrida a comienzos de 2025 estaba viciada, debido a que no se había respetado el quórum para decidir.