Juez levantó restricciones sobre la Consiliatura de la Universidad de Medellín

Un juzgado dio vía libre para que la Consiliatura de la Universidad de Medellín continúe operando en medio de la batalla jurídica que se libra en esa institución y que tiene en vilo la continuidad de su rector Néstor Raúl Posada.
Según informó la universidad en un comunicado, la autorización se deriva de un proceso que cursa en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en el que se levantó una medida cautelar que pesaba sobre su órgano de gobierno más importante.
En contexto: ¿Con la Consiliatura en stand by, quién tomará entonces las decisiones en la UdeM?
“La Universidad de Medellín informa a su comunidad universitaria, egresados y a la opinión pública que, mediante Auto Interlocutorio N.º 899 del 21 de agosto de 2026, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín ordenó levantar la medida cautelar que suspendía los efectos de la Resolución N.º 3 del 26 de septiembre de 2025, mediante la cual se convocó a los egresados activos de la Universidad de Medellín a elegir a sus representantes ante la Consiliatura para el período 2025-2027”, informó la institución en un comunicado.
“Con esta decisión, la Consiliatura continuará ejerciendo las funciones que le corresponden como máximo órgano de gobierno de la Institución, y la Universidad mantendrá el normal desarrollo de sus actividades académicas, investigativas, administrativas y de extensión”, agregó.