Juez le ordenó a la Alcaldía de Medellín reparación por censurar el lanzamiento de libro sobre el M-19

El juzgado 47 penal de Medellín concedió una acción de tutela al considerar que la decisión de impedir la presentación del libro El M-19: De la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto, vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política.

En un fallo de 33 páginas, la jueza (e) Victoria Elena Buelvas Álvarez concluyó que la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto actuaron de manera desproporcionada al cancelar el evento bajo el argumento de la Ley de Garantías, sin demostrar que se tratara de una actividad de proselitismo electoral.

La decisión judicial se originó tras una tutela presentada por Santiago Alarcón Serna, quien alegó que la suspensión del lanzamiento del libro, programado para el 21 de abril de 2026, constituyó un acto de censura que afectó a los asistentes, al autor de la obra, a los panelistas y a la editorial encargada de su publicación.

En el fallo quedó consignado que, horas antes del evento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X anunciando que había ordenado cancelar la presentación del libro.

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En esa publicación sostuvo que en Medellín “nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”, calificó al M-19 como un grupo armado y aseguró que el evento tenía un “carácter evidentemente político”, por lo que ninguna entidad pública podía albergarlo en plena Ley de Garantías. A su vez, cuestionó que la Biblioteca Pública Piloto hubiera autorizado en principio la actividad.

Si bien el lanzamiento sí se llevó a cabo producto de la iniciativa de los asistentes, el juzgado concluyó que la vulneración de derechos sí ocurrió, pues la actuación oficial alteró el desarrollo normal del evento y afectó el ejercicio de libertades constitucionales.