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Caso Aguas Vivas en Medellín: ¿qué sigue en el proceso tras la nulidad que declaró la juez?

La nulidad de la imputación, decretada este martes por una juez, aún no está en firme. El ente acusador y la víctima (el Distrito) apelarán la determinación. Tribunal Superior tendrá la última palabra.

  • Seis de los trece presuntos implicados en el juicio penal por el presunto negociado irregular alrededor del megalote Aguas Vivas se habían opuesto (a través de sus abogados) a la petición del Distrito de Medellín de constituirse en víctima dentro de este proceso, en el cual habría perdido más de 40.000 millones de pesos.
    Seis de los trece presuntos implicados en el juicio penal por el presunto negociado irregular alrededor del megalote Aguas Vivas se habían opuesto (a través de sus abogados) a la petición del Distrito de Medellín de constituirse en víctima dentro de este proceso, en el cual habría perdido más de 40.000 millones de pesos.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante el desarrollo, este martes, de una nueva audiencia en el caso de corrupción de Aguas Vivas, el predio con presuntas irregularidades en su contratación durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, la juez declaró la nulidad de la imputación de los procesados.

Lea más: ¿Por qué la juez del caso Aguas Vivas admitió a la Alcaldía como víctima y no “compró” los argumentos de los imputados?

Según la juez, la Fiscalía no fue clara con los hechos, ordenando repetir la audiencia. La decisión no quedó en firme, ya que el ente acusador y la víctima (el Distrito) apelarán la determinación; la audiencia para sustentar el recurso ante el Tribunal Superior de Medellín será el próximo 6 de agosto.

Según expertos consultados, esto de ninguna manera significa que el caso se ha archivado ni terminado.

El escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.

Por este caso Aguas Vivas la Fiscalía imputó cargos al exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios, la exsecretaria Ingrid Vanessa González y de la exsubsecretaria Yina Marcela Pedroza, así como a los exfuncionarios, cercanos al exmandatario, Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez.

De igual forma, aparecen vinculados a la investigación y también fueron imputados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.

Durante la diligencia de este martes la juez resolvió las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores, determinando que la Fiscalía debe hacer unos ajustes a la imputación. La representante del ente acusador confirmó su apelación a la decisión y pidió un espacio de 15 minutos para la debida argumentación.

En el evento en el cual en el que el Tribunal Superior de Medellín considere que se deben hacer los ajustes de la imputación, se reanudará de inmediato la audiencia de imputación.

Las víctimas (Distrito de Medellín) insisten que existen todos los elementos materiales probatorios sólidos para avanzar en el caso.

Bloque de preguntas y respuestas

1. ¿Por qué la juez declaró la nulidad de la imputación y qué fallas específicas cometió la Fiscalía?
Busca precisar cuáles fueron esos “aspectos de forma” y la falta de claridad en los hechos que obligaron a ordenar la repetición de la audiencia, lo cual representa un tropiezo procesal para el ente acusador.
2. ¿En qué consiste detalladamente el presunto esquema de corrupción con el lote de Aguas Vivas?
Apunta a entender cómo un predio entregado para “obligaciones urbanísticas futuras” en El Poblado terminó en una reclamación y gestión de cobro por cerca de $48.000 millones de pesos en detrimento del Distrito.
3. ¿Qué efectos reales tiene la apelación de la Fiscalía y el Distrito programada para el 6 de agosto?
Indaga sobre el impacto que tendrá el recurso de apelación y si este podría revertir la decisión de la juez o si inevitablemente se tendrá que reestructurar y repetir la audiencia de imputación de cargos.

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