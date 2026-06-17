Federico Gutiérrez no debe retractarse: fracasó la tutela de Esteban Restrepo por trino del alcalde sobre corrupción

Un juez declaró improcedente una tutela interpuesta por el exsecretario Esteban Restrepo en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la que este buscaba obligar al mandatario a retractarse de tratarlo de corrupto.
Acudiendo a las vías judiciales, el exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero, y que hoy hace parte de la Superintendencia de Salud, buscaba que Gutiérrez no se refiriera a él y a otros exsecretarios como “los que se robaron a Medellín” e incluso le había dado un plazo de 48 horas para “ofrecer disculpas públicas en sus redes”.
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Dado que las disculpas nunca llegaron, Restrepo acudió a los tribunales, pero este miércoles se conoció que un juzgado desestimó las pretensiones de este y declaró como improcedente su pedido.