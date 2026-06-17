Federico Gutiérrez no debe retractarse: fracasó la tutela de Esteban Restrepo por trino del alcalde sobre corrupción

Un juez declaró improcedente una tutela interpuesta por el exsecretario Esteban Restrepo en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la que este buscaba obligar al mandatario a retractarse de tratarlo de corrupto. Acudiendo a las vías judiciales, el exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero, y que hoy hace parte de la Superintendencia de Salud, buscaba que Gutiérrez no se refiriera a él y a otros exsecretarios como “los que se robaron a Medellín” e incluso le había dado un plazo de 48 horas para “ofrecer disculpas públicas en sus redes”. Le puede interesar: El expediente de los alfiles de Daniel Quintero que están llegando a la Supersalud Dado que las disculpas nunca llegaron, Restrepo acudió a los tribunales, pero este miércoles se conoció que un juzgado desestimó las pretensiones de este y declaró como improcedente su pedido.

La polémica en cuestión se remonta al pasado 11 de mayo, fecha en la que el alcalde Federico Gutiérrez compartió en sus redes sociales un extracto de una publicación de EL COLOMBIANO en la que se registraba la llegada a la Superintendencia Nacional de Salud de varios exfuncionarios cuestionados que pertenecieron a la pasada administración distrital. Vale recordar que, tras su nombramiento en ese ente nacional por parte del presidente Gustavo Petro, el exalcalde Daniel Quintero ha venido acomodando a varios de sus exfuncionarios de confianza, sin importar que estén salpicados de múltiples escándalos.

Además de Esteban Restrepo, en la entidad también han aterrizado Jhonatan Estiven Villada, Juan David Duque y Sergio Andrés López Muñoz. Asimismo, Quintero ha sido cuestionado por meterle mano al manual de funciones de varios cargos de la superintendencia, una práctica que también fue cuestionada durante su gobierno en Medellín. Lea también: “El nombramiento de Quintero nos hizo perder cientos de votos en Antioquia”: Carlos Carrillo En medio de esa controversia, el alcalde Gutiérrez expresó su inconformidad y complementó la información con un comentario, recordando que ya son 55 las personas imputadas por corrupción en el gobierno pasado.

“Los que se robaron a Medellín son ahora los que supuestamente ‘cuidan’ los recursos de la salud de todos los colombianos. Otro insulto de Petro a Colombia. Van 55 imputados por corrupción, incluyendo al jefe de la banda que ya está en etapa de juicio”, expresó el mandatario local. Poco después de la publicación, en la que aparecía el nombre y la fotografía de todos los nombrados, Restrepo le respondió al alcalde, amenazándolo con tomar acciones legales. Siga leyendo: Cuestionado exsecretario de Daniel Quintero fue designado para coordinar empalme de Savia Salud “Alcalde Federico Gutiérrez: usar su cargo y su voz pública para señalarme falsamente es una vulneración a mi honra y a mi buen nombre, derechos que me amparan como ciudadano. Le solicito formalmente rectificar y ofrecer disculpas públicas en sus redes. De no hacerlo en 48 horas, solicitaré a un juez de la República que se lo ordene”, expresó el exfuncionario de Quintero. En un trino posterior, Restrepo publicó una captura de pantalla de un correo electrónico enviado al despacho del alcalde y los correos de atención ciudadana, en la que exigía una retractación.