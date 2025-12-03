x
person
Mi Colombiano
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
account_circle
Suscríbete
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
search
account_circle
Mi Cuenta
person
Mi Colombiano
description
Periódico impreso
graphic_eq
Pódcast
play_arrow
Videos
photo_camera
Reportajes gráficos
settings
Preferencias
search
cancel
menu
close
diamond
SUSCRÍBETE
BENEFICIOS SUSCRIPTORES
person
INICIO DE SESIÓN
Secciones
Medellín
Antioquia
Colombia
Mundo
Economía
Deportes
Opinión
Cultura
Tendencias
Tecnología
Entretenimiento
Empleos
Descuentos
Explorar
Especiales
Crucigrama
Horoscopo
Videos
Reportajes gráficos
Blogs
Podcast
Clasificados
Generación
Periódico Impreso
Mesa Central
Marcas aliadas
Regístrate a nuestro newsletter
Nuestro Grupo
Qhubo
Propiedades
Club intelecto
call
Contacto
live_help
PQR
Suscríbete
2025-12-03 18:30:39
José Alejandro, el habitante de calle asesinado en pelea por una caneca
/FOTO: CORTESÍA
03 de diciembre de 2025
bookmark
Guardar
Temas recomendados
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Nuestros portales
Las más leídas
¿Por qué es crucial defender la democracia?
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
La historia del agente del DAS que sacó de Palacio a la mano derecha de Petro
hace 2 horas
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Deportes Tolima es el primer clasificado a la final de la Liga Betplay y espera rival
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Adolescente reclutada se agarró a tiros con las disidencias de las Farc y escapó en el sur de Bolívar
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
“Fue una tragedia anunciada”: él era Gerson de Melo, el joven que murió tras meterse en el hábitat de una leona en Brasil
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Más recientes
Te recomendamos
¡Pilas! Estos son los cuatro permisos remunerados que por ley su empresa debe darle con la nueva reforma laboral
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El restaurante colombiano que se coronó como el mejor de toda Latinoamérica en 2025; estos son los 100 mejores
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Un verdadero “negocio, socio”: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín ingresos de hasta 3,2 millones de dólares
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
¿Por qué Petro prefirió mantener al exagente del DAS José Alexis Mahecha y no a Angie Rodríguez? Detalles de la puja del círculo en Presidencia
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Utilidad para la vida
¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El gato que fundó las bases de la literatura moderna japonesa
bookmark
Guardar
share
Compartir
Messenger
Whatsapp
Twitter
Facebook
Linkedin
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Únete a nuestro canal de Whatsapp
Regístrate al
newsletter