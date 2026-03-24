Colombia se mide a Croacia en su primer gran examen rumbo al Mundial: ¿qué día y a qué hora?

La Selección Colombia afronta su primer gran desafío del año en su preparación hacia el Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá como rival a la siempre exigente Selección de Croacia, actual potencia europea y subcampeona del mundo en Rusia 2018. El compromiso, que se disputará este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, marcará un hecho histórico: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten, ya sea en partidos amistosos o en competencias oficiales . Croacia se ha consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del fútbol europeo. Liderados por figuras como Luka Modrić, Mateo Kovačić y Josip Stanišić, el conjunto balcánico ha logrado mantenerse entre las grandes potencias de la UEFA gracias a una mezcla de experiencia y renovación generacional .

Enfrentar a este tipo de rivales representa una prueba de alto nivel para la Tricolor, que busca medir su verdadero estado competitivo antes de la cita mundialista. Para Colombia, este partido no es solo un amistoso más. Se trata de un examen exigente que permitirá evaluar su rendimiento frente a selecciones de primer nivel, especialmente considerando que en fechas FIFA anteriores enfrentó rivales de estilos distintos como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El propio Lorenzo explicó la intención detrás de estos duelos. “Competir contra los mejores nos va a exigir a levantar ese nivel”. El entrenador argentino ha apostado por enfrentar diferentes escuelas futbolísticas, buscando preparar al equipo ante la diversidad de estilos que encontrará en el Mundial. Buen presente y confianza en alza La Selección Colombia llega a este compromiso con una racha positiva en sus últimos cinco partidos. El equipo permanece invicto, con victorias ante Venezuela, México, Nueva Zelanda y Australia, además de un empate frente a Canadá. Estos resultados han fortalecido la confianza de un grupo que aspira a ser protagonista en la Copa del Mundo.

Los amistosos ante Croacia y Francia serán los retos más exigentes antes del Mundial, donde Colombia integrará el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y un rival proveniente del repechaje . Estos encuentros forman parte de la etapa final de preparación, en la que el cuerpo técnico definirá la lista definitiva de jugadores. Este duelo marcará un punto de inflexión en el camino de Colombia hacia el Mundial. Más allá del resultado, será una oportunidad clave para medir su nivel real frente a una de las selecciones más fuertes del panorama internacional.