A los perros “viejitos” de La Perla, 33 voluntarios les dieron amor y los sacaron a pasear durante un día

Hilda es una perrita criolla de 17 años que ya va a completar 16 en el centro de bienestar animal La Perla, toda una vida esperando a que alguien le pueda dar un techo y mucho amor. Sin embargo, este fin de semana, por un día, uno de 33 voluntarios la trató como si fuera su animal especial, sacándola a pasear, dándole paletas y comida y hasta jugando con ella.
Así fue la jornada “Un paseo con los viejitos de La Perla”, una actividad en la que las 33 personas inscritas para participar de esta actividad llegaron a compartir con los caninos más longevos de este centro de bienestar. Hilda es la más “viejita”, pero no por eso la menos alentada para realizar todas las actividades en el rato que pudo compartir con alguien que la hiciera sentir como si tuviera un hogar.