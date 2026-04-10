“Ellos no son capos”: a senadora Zuleta le incomoda la definición de cabecillas con los que gobierno Petro está negociando

El parrandón vallenato y la suspensión de las órdenes de captura a siete cabecillas de las principales bandas delincuenciales de Medellín sigue dando de qué hablar.



Resulta que la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta –delegada por el gobierno Petro para negociar con los cabecillas– brindó una entrevista a Semana en la que comentaba su postura frente a lo sucedido esta semana en el penal de máxima seguridad, reciente epicentro de la polémica nacional.



En uno de los apartes del diálogo, mientras uno de los periodistas de la revista le preguntaba sobre las conversaciones con los capos de Medellin, Zuleta interrumpió al presentador para decirle que con quienes dialoga el Gobierno Nacional no son ningunos capos.



“Primero, (los cabecillas) no son capos. ¿Qué define capo? Que han sido condenados por narcotráfico. Las palabras son importantes. Las condenas de las personas privadas de la libertad o incluso que hacen parte del proceso de paz y que fueron liberadas por un juez no fueron por narcotráfico. Y eso es importante que se señale porque nosotros no estamos sentados con narcotraficantes. Estamos sentados

con voceros de estructuras de crimen organizado de alto impacto”, dijo Zuleta.

Entrando en detalles y la letra menuda, Zuleta, en su defensa, apela a la primera acepción de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que capo es “jefe de una mafia, especialmente de narcotraficantes”. Sin embargo, la palabra capo proviene del italiano capo (”cabeza”, “jefe”, “líder”), y esta a su vez deriva del latín caput, capitis (”cabeza”). Se utiliza para denotar autoridad, siendo común en contextos de crimen organizado (jefe mafioso) o coloquialmente para destacar a alguien con gran habilidad o liderazgo.

Los miembros de la Mesa de Paz que han tenido líos por narcotráfico

Fuentes judiciales le comentaron a EL COLOMBIANO que si bien el narcotráfico no es catalogado directamente como un delito de alto impacto, así se considera por todo lo que dinamiza. Además, no es un secreto que las bandas delincuenciales de Medellín se financian con las rentas ilegales que justamente les dejan actividades como el narcotráfico. Lea también: “Hay que cuidar a quienes están contando la verdad”: Gutiérrez y su petición de protección para testigos en casos de corrupción de Quintero En todo caso, al menos ocho de los 23 cabecillas con los que el Gobierno negocia la Paz Urbana sí han tenido problemas con la ley por temas de drogas.



Uno de ellos es Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, cabecilla de La Unión. Actualmente paga 33 años y 5 meses de prisión por varios delitos, entre ellos tráfico de estupefacientes.



Le sigue Iván Darío Suárez Muñoz, alias El Barbas, integrante de La Oficina de Envigado, detenido por la Policía y la Fuerza Aérea en 2019 dado que articulaba vuelos con drogas al Caribe colombiano. Es más, según reseñaron las autoridades en esas fechas, en 2009 fue extraditado por integrar una organización que traficaba cocaína y heroína a Norteamérica. Por ello cumplió condena en Estados Unidos hasta 2013 por ese delito.



Otro capo ligado al tema de drogas es Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa, cabecilla histórico de La Terraza, donde coordinaba la administración de rutas de tráfico de drogas. Tras su captura en 2009 junto a Douglas, la Fiscalía reveló como prueba una grabación en la que alias El Compa y otra mujer estarían hablando de una droga perdida. En la llamada se escuchó como El Compa, disgustado, alegó: "¡Usted cree que yo me voy a robar un kilo de coca!".



Otro capo ligado al narcotráfico es Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, cabecilla de 'Pachelly', quien fue capturado por última vez en 2020 en plena pandemia. El director de la Policía en ese entonces, Óscar Atehortúa Duque, comentó que la captura de Alber se dio con apoyo de las autoridades británicas toda vez que este lideraba actividades de narcotráfico, pues era coordinador y responsable de El Mesa en temas como el manejo del narcotráfico en Medellín y Bello y el envío de droga con destino hacia Centroamérica.



Además, Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, cabecilla del Cuerpo Colegiado La Oficina, también resalta en la lista de negociadores. Tal como publicó EL COLOMBIANO tras su captura en 2019, su papel en la organización era el lavado de activos, cobro de deudas y administración de las finanzas, producto del narcotráfico. El general Óscar Atehortúa, director la Policía en esas fechas, indicó que también sostenía juntas de narcotráfico en la Costa Atlántica, al parecer para acordar los detalles del envío de drogas a Centroamérica, México y Estados Unidos con carteles de estos países. Clemente aceptó los cargos en ese entonces.



También aparece Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, quien según la Policía es jefe de la Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico Robledo e integrante de la cúpula de La Oficina. Por sus reincidentes vínculos con el narcotráfico en 2014 fue ingresado a la lista Clinton por el gobierno de Estados Unidos; según este, Pesebre desde La Oficina tenía un "rol significante en el tráfico internacional de narcóticos". Lea también: Mánager de Nelson Velásquez habló sobre show del artista en polémica fiesta en cárcel de Itagüí: “se presenta donde es contratado” Además, está Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe, cabecilla de la Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico La Unión, quien según explicaron las autoridades tras su detención también tenía relaciones con grupos ilegales del Urabá para coordinar temas de narcotráfico.



Para cerrar aparece Paulo Andrés Torrez Flórez, alias Pocho –cabecilla de La Agonía–, quien según los expedientes judiciales entre enero de 2009 y febrero de 2019, momento de su captura, era el cabecilla encargado también de coordinar la venta de droga estupefaciente como bazuco o perico.

En otro aparte de la misma entrevista, la senadora Zuleta dijo: “Nosotros no estamos sentados con narcotraficantes. Estamos sentados con voceros de estructuras de crimen organizado de alto impacto”, dijo sobre este asunto.



Los delitos de alto impacto son las conductas delictivas que, por su gravedad, violencia o frecuencia, generan inseguridad y afectan gravemente la vida, libertad o integridad física de los ciudadanos. Los principales delitos de alto impacto son el homicidio, el secuestro, la extorsión, la violación, el feminicidio y los robos violentos. Sin embargo, muchos de estos delitos como el homicidio por sicariato, el secuestro o la extorsión al interior de bandas por líos con cargamentos o “rencillas internas” sí se dan dentro de contextos ligados al narcotráfico.

Las condenas de los jefes con los que negocia el gobierno Petro

El prontuario del resto de cabecillas es copioso. Por ejemplo, Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas, fue condenado a 13 años y 3 meses de prisión en 2013 por el delito de concierto para delinquir agravado y porte y tráfico de armas de fuego. Eso uno de los cabecillas históricos del Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) Niquía, de Bello.



A su vez, Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, purga una condena de 12 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y porte de armas de fuego, los cuales se le imputaron como integrante del GDO El Trianón.



Además a Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, un juez lo condenó en 2020 a 11 años y dos meses de prisión por el delito de concierto para delinquir en concurso con homicidio, además de tener procesos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Es uno de los cabecillas de La Terraza.



Volemos a hablar de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, pues está purgando una de las penas más extensas, que es de 36 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Lea también: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado es procesado como uno de los integrantes del cuerpo colegiado de La Oficina; actualmente purga una pena de 11 años y seis meses de prisión, dictada por un juez en el 2019. Tiene procesos por homicidio doloso simple y concierto para delinquir.



A su vez, Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro, purga 46 años y tres meses de prisión, tras una pena dictada en el 2013, fue condenado por los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y concierto para delinquir.



También aparece Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, uno de los hombres más importantes del GDO El Mesa, quien está pagando 14 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, lavado de activos, hurto calificado y fuga de presos.



Otro histórico, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, es considerado uno de los hombres más peligrosos de La Oficina y el máximo cabecilla de la banda La Terraza. Actualmente purga una condena de 32 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, amenazas, homicidio, apoderamiento de hidrocarburos e injuria.



Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya, tiene encima 14 años de prisión desde 2014 por ser uno de los hombres relevantes dentro del grupo delincuencial La Terraza y por los delitos de homicidio. En 2018 se le impuso otra pena de ocho años y ocho meses por complicidad en otro asesinato.



Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23 es uno de los hombres importantes del GDCO Niquía, de Bello. Actualmente está pagando una condena de 15 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión y desplazamiento forzado. Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, se cita de nuevo porque actualmente está pagando una pena de 20 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, además de tener procesos vigentes por porte y fabricación de armas de fuego.



Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, es el estratega financiero y logístico del GDO Caicedo. Actualmente purga una pena de 18 años y cinco meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los cabecillas que se encuentran en libertad