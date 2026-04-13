Es necesario evacuar 89 casas que están cerca a la quebrada La Máquina, en el nororiente de Medellín

Luego de la tragedia por las inundaciones ocurridas el Viernes Santo en la comuna nororiental de Medellín, la alcaldía les reiteró el llamado a los habitantes de 89 viviendas para que las evacuen de manera preventiva.

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En la emergencia de ese 3 de abril falleció un niño de cinco años después de que, en medio de un fuerte aguacero, el agua desestabilizara un terreno y produjo el desprendimiento de un alud sobre su casa, el cual causó a su vez el colapso de un muro que se le vino encima.

El hecho sucedió en el barrio Manrique Las Granjas, donde la quebrada La Máquina, también conocida como La Mansión, se desbordó y convirtió las empinadas calles del sector en un torrencial que arrasó carros y motocicletas a su paso.

Fuera de la tragedia por el fallecimiento del niño, las autoridades informaron que cinco viviendas del barrio Las Granjas resultaron inundadas en su totalidad, ocasionando pérdidas de muebles y enseres, aunque por fortuna no hubo personas lesionadas.

La evaluación posterior por parte del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres) determinó que hay 89 viviendas en alto riesgo, las cuales son habitadas por 245 personas.

Este análisis fue compartido por el equipo técnico y social de la entidad este lunes en una reunión con representantes de las familias en riesgo, por su ubicación en el margen del afluente mencionado y en especial las que sufrieron las consecuencias cuando este se salió de madre.

Hasta ahora, el Distrito ha atendido 79 familias con ayudas humanitarias consistentes en 19 kits de cocina, 52 de hogar y aseo familiar, 77 colchonetas e igual número de kits de cobijas, así como sábanas y almohadas; además de 55 paquetes alimentarios.

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La intención es que tomen medidas de precaución frente a nuevas tragedias que son posibles teniendo en cuenta que la temporada invernal continúa.

Por lo pronto, el Isvimed (instituto de vivienda del distrito) les ha dado a estas familias información general sobre su oferta y la ruta de acceso al subsidio de arrendamiento temporal.