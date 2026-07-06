Video | Intentaron robar en un barrio de Medellín y la comunidad ayudó a capturarlos

Dos hombres señalados de intentar cometer un robo en el barrio Los Colores, en Medellín, fueron retenidos por varios ciudadanos la tarde del pasado domingo, luego de que las presuntas víctimas lograran frustrar el asalto.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta y, al parecer, portaban armas de fuego, fueron rodeados por la comunidad antes de la llegada de las autoridades.

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En el video se pueden escuchar los gritos y silbidos de algunos vecinos que también alertaron la situación, mientras se observa “el correteo” a los presuntos ladrones quienes por poco logran huir.

Ante lo sucedido, la Policía acudió al sitio, controló la situación, capturó a los dos señalados e inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha precisado los delitos a los que posiblemente se enfrentarían.