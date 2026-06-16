A delincuentes les salió el tiro por la culata en Medellín: intentaron robar a una policía de civil y los cogieron

A dos jóvenes delincuentes que trataron de robarle a una joven su motocicleta en el occidente de Medellín en días pasados “se les apareció el diablo”, o como dirían otros, “les salió el tiro por la culata”.

Resulta que en realidad la joven era una patrullera de la policía que se dirigía hacia la estación de Laureles para iniciar su turno cuando dos muchachos, también a bordo de otra moto, la alcanzaron y la intimidaron mediante el uso de un arma de fuego.

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Como ya estaba cerca de su lugar de destino, los uniformados, compañeros de la víctima, la escucharon los llamados de auxilio y de inmediato acudieron en su ayuda al sitio de los hechos (calle 41 con carrera 75) generando una acción que resultó oportuna, según relató el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía.

En medio del procedimiento, uno de los implicados resultó lesionado y el otro fue reducido y capturado en el lugar de los hechos.

“Se logró frustrar el hurto, pero en la reacción tuvieron que utilizar sus armas y en el ejercicio legítimo de la fuerza impactaron a uno; este bandido fue trasladado a un centro asistencial, donde hoy está bastante grave”, informó el secretario Villa.

Adicionalmente, en la acción también fue incautada una pistola, un proveedor, tres cartuchos (uno de ellos modificado) y un teléfono celular.

De acuerdo con el funcionario, uno de los presuntos ladrones tiene 18 años, en tanto que el otro cuenta con 21 años de edad.

Por lo pronto, el capturado, que está en buenas condiciones de salud, quedó bajo las órdenes de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de presunta tentativa de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Su compañero de andanzas deberá someterse al mismo trato tan pronto mejore su condición de salud.

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Villa anunció que los uniformados que atendieron la situación gozan de acompañamiento de abogados de la Alcaldía.